Науковці виявили головний фактор довголіття

У межах нового дослідження стало відомо, що генетика набагато сильніше впливає на тривалість життя людей, ніж вважалося досі. Що важливо розуміти, раніше генетичний фактор у тривалості життя оцінювали у 10–25%.

Вчені продовжують розкривати феномен довголіття

Ще не так давно наукова спільнота схилялася до думки, що саме спосіб життя, середовище та випадкові фактори відіграють ключову роль.

Однак нещодавнє дослідження вказує на те, що вчені помилялися у своїх розрахунках.

Що важливо розуміти, у минулому чимало людей помирали молодими від зовнішніх причин: інфекцій, аварій, нещасних випадків. Такі тенденції фактично "маскували" генетичний вплив.

Група нідерландських вчених проаналізувала масив даних про тривалість життя пар близнюків з кількох країн, відсіявши випадки смертей від зовнішніх причин. Так вони змогли оцінити, наскільки біологічне старіння насправді визначає тривалість життя. Поширити

У межах нового дослідження стало відомо, що різниця у тривалості життя однояйцевих близнюків була меншою, ніж у випадку з різнояйцевими близнюками.