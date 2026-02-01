Науковці виявили головний фактор довголіття

У межах нового дослідження стало відомо, що генетика набагато сильніше впливає на тривалість життя людей, ніж вважалося досі. Що важливо розуміти, раніше генетичний фактор у тривалості життя оцінювали у 10–25%.
Головні тези:
- Генетика визначає тривалість життя на 55%.
- Цей показник узгоджується зі спадковістю інших складних рис людини, до прикладу, росту та інтелекту.
Вчені продовжують розкривати феномен довголіття
Ще не так давно наукова спільнота схилялася до думки, що саме спосіб життя, середовище та випадкові фактори відіграють ключову роль.
Однак нещодавнє дослідження вказує на те, що вчені помилялися у своїх розрахунках.
Що важливо розуміти, у минулому чимало людей помирали молодими від зовнішніх причин: інфекцій, аварій, нещасних випадків. Такі тенденції фактично "маскували" генетичний вплив.
У межах нового дослідження стало відомо, що різниця у тривалості життя однояйцевих близнюків була меншою, ніж у випадку з різнояйцевими близнюками.
Де-факто це підтверджує ключову роль генів у довголітті. За словами вчених, вони дійшли висновку, що генетичний фактор на 55% визначає те, скільки років проживе людина.
