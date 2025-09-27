"Удачные" гены. Ученые раскрыли секрет долголетия 117-летней испанки

Мария Брониас Морера, считавшаяся самым старшим человеком в мире и умершая в прошлом году в возрасте 117 лет, помогла ученым приблизиться к разгадке долголетия.
- Глубокое исследование генетического кода Марии Браниас Мореры позволило выявить защитные гены, способствующие долголетию и предотвращающие болезни в преклонном возрасте.
- Теломеры Марии Браниас были очень короткими, что ограничивало деление клеток и защищало от рака, а также обнаружены гены, защищающие сердце и мозг от болезней.
- Исследование ее ДНК выявило факторы, способствующие снижению риска развития рака, диабета и деменции, а также поддерживающие эффективный обмен веществ.
Ученые провели ряд исследований биологических образцов женщины и выяснили: даже в старческом возрасте можно сохранить ясный ум и избежать типичных болезней.
За год до смерти женщина согласилась на исследования, в ходе которых ученые собрали образцы крови, слюны, мочи и кала. Это позволило создать подробную картину ее биологии: от работы генов и белков в крови до обмена веществ и разнообразия кишечной микрофлоры.
Оказалось, что несмотря на очевидные признаки старения, ее организм обладал рядом биологических факторов, защищавших от заболеваний, характерных для последних лет жизни.
Обычно правило такое: чем старше мы становимся, тем больше болеем. Но Мария была исключением, и мы стремились понять почему. И впервые нам удалось отделить старость от болезни, — объяснил доктор Манель Эстельер из Института исследования лейкемии имени Жозепа Каррераса в Барселоне.
В частности ученые обнаружили, что ее теломеры (повторяющиеся и локализующиеся на концах хромосом последовательности ДНК) были чрезвычайно короткими — и это очевидный признак старости ее клеток. Иммунная система женщины также показывала признаки старости, была склонна к воспалению и приобрела мутации, ведущие к лейкемии.
Кроме того, тщательное изучение ее ДНК выявило варианты генов, защищавших сердце и клетки мозга долгожительницы от болезней и деменции. У нее был низкий уровень воспаления по всему телу, что снижало риск рака и диабета, а также эффективный обмен холестерина и жиров.
Ее эпигенетический возраст оказался на 10-15 лет младше паспортного, а кишечник имел "молодой" микробиом, богатый полезными бифидобактериями.
Но дело было не только в генетике. Брониас не имела лишнего веса, употребляла много йогурта, не курила и не пила, а еще вела активную социальную жизнь, имела семью и друзей.
Эстельер надеется, что полученные данные помогут создать новые методы для сохранения здоровья в старости:
Мы можем разработать лекарства, которые будут воспроизводить эффект "удачных" генов. Мария имела их от своих родителей, но мы не можем выбирать родителей.
Профессор Жоау Педру де Магальяйнш из Бирмингемского университета добавил:
