"Удачные" гены. Ученые раскрыли секрет долголетия 117-летней испанки

Мария Брониас Морера, считавшаяся самым старшим человеком в мире и умершая в прошлом году в возрасте 117 лет, помогла ученым приблизиться к разгадке долголетия.

Ученые раскрыли секрет долголетия 117-летней Марии Браниас Мореры

Ученые провели ряд исследований биологических образцов женщины и выяснили: даже в старческом возрасте можно сохранить ясный ум и избежать типичных болезней.

Мария Брониас Морера родилась в 1907 году в Сан-Франциско, а с 1915-го жительница Каталонии. Она пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании и пандемию COVID-19. В 113 лет она заболела коронавирусом, но смогла выздороветь. Поделиться

За год до смерти женщина согласилась на исследования, в ходе которых ученые собрали образцы крови, слюны, мочи и кала. Это позволило создать подробную картину ее биологии: от работы генов и белков в крови до обмена веществ и разнообразия кишечной микрофлоры.

Оказалось, что несмотря на очевидные признаки старения, ее организм обладал рядом биологических факторов, защищавших от заболеваний, характерных для последних лет жизни.

Обычно правило такое: чем старше мы становимся, тем больше болеем. Но Мария была исключением, и мы стремились понять почему. И впервые нам удалось отделить старость от болезни, — объяснил доктор Манель Эстельер из Института исследования лейкемии имени Жозепа Каррераса в Барселоне.

В частности ученые обнаружили, что ее теломеры (повторяющиеся и локализующиеся на концах хромосом последовательности ДНК) были чрезвычайно короткими — и это очевидный признак старости ее клеток. Иммунная система женщины также показывала признаки старости, была склонна к воспалению и приобрела мутации, ведущие к лейкемии.

Мария Брониас Морера

Однако Брониас, казалось, была хорошо защищена от недугов. И ученые, кажется, нашли причину этого: теломеры сокращаются всякий раз, когда клетки делятся, а у нее они были настолько короткими, что ограничивали способность клеток продолжать делиться, таким образом, защищая женщину от рака. Поделиться

Кроме того, тщательное изучение ее ДНК выявило варианты генов, защищавших сердце и клетки мозга долгожительницы от болезней и деменции. У нее был низкий уровень воспаления по всему телу, что снижало риск рака и диабета, а также эффективный обмен холестерина и жиров.

Ее эпигенетический возраст оказался на 10-15 лет младше паспортного, а кишечник имел "молодой" микробиом, богатый полезными бифидобактериями.

Но дело было не только в генетике. Брониас не имела лишнего веса, употребляла много йогурта, не курила и не пила, а еще вела активную социальную жизнь, имела семью и друзей.

Эстельер надеется, что полученные данные помогут создать новые методы для сохранения здоровья в старости:

Мы можем разработать лекарства, которые будут воспроизводить эффект "удачных" генов. Мария имела их от своих родителей, но мы не можем выбирать родителей.

Профессор Жоау Педру де Магальяйнш из Бирмингемского университета добавил: