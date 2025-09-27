"Удачные" гены. Ученые раскрыли секрет долголетия 117-летней испанки
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Удачные" гены. Ученые раскрыли секрет долголетия 117-летней испанки

Морера
Читати українською
Источник:  The Guardian

Мария Брониас Морера, считавшаяся самым старшим человеком в мире и умершая в прошлом году в возрасте 117 лет, помогла ученым приблизиться к разгадке долголетия.

Главные тезисы

  • Глубокое исследование генетического кода Марии Браниас Мореры позволило выявить защитные гены, способствующие долголетию и предотвращающие болезни в преклонном возрасте.
  • Теломеры Марии Браниас были очень короткими, что ограничивало деление клеток и защищало от рака, а также обнаружены гены, защищающие сердце и мозг от болезней.
  • Исследование ее ДНК выявило факторы, способствующие снижению риска развития рака, диабета и деменции, а также поддерживающие эффективный обмен веществ.

Ученые раскрыли секрет долголетия 117-летней Марии Браниас Мореры

Ученые провели ряд исследований биологических образцов женщины и выяснили: даже в старческом возрасте можно сохранить ясный ум и избежать типичных болезней.

Мария Брониас Морера родилась в 1907 году в Сан-Франциско, а с 1915-го жительница Каталонии. Она пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании и пандемию COVID-19. В 113 лет она заболела коронавирусом, но смогла выздороветь.

За год до смерти женщина согласилась на исследования, в ходе которых ученые собрали образцы крови, слюны, мочи и кала. Это позволило создать подробную картину ее биологии: от работы генов и белков в крови до обмена веществ и разнообразия кишечной микрофлоры.

Оказалось, что несмотря на очевидные признаки старения, ее организм обладал рядом биологических факторов, защищавших от заболеваний, характерных для последних лет жизни.

Обычно правило такое: чем старше мы становимся, тем больше болеем. Но Мария была исключением, и мы стремились понять почему. И впервые нам удалось отделить старость от болезни, — объяснил доктор Манель Эстельер из Института исследования лейкемии имени Жозепа Каррераса в Барселоне.

В частности ученые обнаружили, что ее теломеры (повторяющиеся и локализующиеся на концах хромосом последовательности ДНК) были чрезвычайно короткими — и это очевидный признак старости ее клеток. Иммунная система женщины также показывала признаки старости, была склонна к воспалению и приобрела мутации, ведущие к лейкемии.

Мария Брониас Морера

Однако Брониас, казалось, была хорошо защищена от недугов. И ученые, кажется, нашли причину этого: теломеры сокращаются всякий раз, когда клетки делятся, а у нее они были настолько короткими, что ограничивали способность клеток продолжать делиться, таким образом, защищая женщину от рака.

Кроме того, тщательное изучение ее ДНК выявило варианты генов, защищавших сердце и клетки мозга долгожительницы от болезней и деменции. У нее был низкий уровень воспаления по всему телу, что снижало риск рака и диабета, а также эффективный обмен холестерина и жиров.

Ее эпигенетический возраст оказался на 10-15 лет младше паспортного, а кишечник имел "молодой" микробиом, богатый полезными бифидобактериями.

Но дело было не только в генетике. Брониас не имела лишнего веса, употребляла много йогурта, не курила и не пила, а еще вела активную социальную жизнь, имела семью и друзей.

Эстельер надеется, что полученные данные помогут создать новые методы для сохранения здоровья в старости:

Мы можем разработать лекарства, которые будут воспроизводить эффект "удачных" генов. Мария имела их от своих родителей, но мы не можем выбирать родителей.

Профессор Жоау Педру де Магальяйнш из Бирмингемского университета добавил:

Такие уникальные случаи долголетия могут подсказать, как стареть более гармонично. Если бы мы могли выяснить, какие конкретные гены связаны с чрезвычайным долголетием человека и здоровой старостью, это могло бы дать подсказки о механизмах старения, а также о лекарственных мишенях для разработки вмешательств, позволяющих каждому жить дольше и здоровее.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые раскрыли секрет долголетия 117-летней американки — видео
Гены играют ключевую роль в долголетии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
115-летняя жительница Британии раскрыла свой секрет долголетия
Катерхэм
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
125-летний перуанец поделился секретом своего долголетия
Секреты долголетия 125-летнего перуанца

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?