115-летняя жительница Британии раскрыла свой секрет долголетия

Жительница Великобритании официально стала самым старым человеком в мире в возрасте 115 лет. Такой рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Речь идет об Этель Катерхэм, которая живет в доме престарелых в графстве Суррей.

Этель Катерхэм стала самой старой женщиной мира

Известно, что она стала новой рекордсменкой после смерти 30 апреля 116-летней монахини из Бразилии Инны Канабарро Лукас.

Катерхэм установила много рекордов, среди которых она стала последним живым человеком, родившимся в 1909 году.

Она также является самым молодым человеком, который был назван самой старой женщиной за последние 12 лет. Госпожа Катерхэм также является одним из старейших людей, переживших коронавирус, поскольку она заболела им в возрасте 110 лет в 2020 году.

Кроме того, женщина пережила своего мужа Нормана, умершего еще в 1976 году, а также обоих своих детей Джем и Энн, умерших после 2000 года.

Этель Катерхэм

Когда у нее спросили, в чем ее секрет долгой жизни, она ответила:

Говорите "да" каждой возможности, потому что вы никогда не знаете, к чему она приведет. Имейте положительный ментальный настрой и делайте все в меру. Поделиться

Катерхем имеет крепкое здоровье и любит сидеть в саду своего дома престарелых, который был назван в ее честь Садом Этель.

Родилась женщина в Хэмпшире (Великобритания) 21 августа 1909 года, которая стала вторым из восьми младшим ребенком в семье. Ее старшая сестра Глэдис также прожила долгую жизнь, умершая в возрасте 104 лет и 78 дней в 2002 году.

Катерхем в 18 лет переехала в Индию, чтобы работать няней, и часто вспоминает моменты своей жизни оттуда.

Вернувшись, она познакомилась со своим будущим мужем, майором британской армии, на званом обеде в 1931 году — пара вышла замуж в Солсберийском соборе два года спустя. Они переехали жить в Гонконг и Гибралтар, когда его отправили за границу, а миссис Катерхем вернулась к своей любви к детям и открыла собственную детскую комнату во время их пребывания в Азии. Поделиться

Уже после возвращения в Великобританию супруги поселились в Суррее, где женщина родила дочерей. Джема умерла в начале 2000-х, а Энн в возрасте 82 лет в 2020 году.