115-річна жителька Британії розкрила свій секрет довголіття

Жителька Великої Британії офіційно стала найстарішою людиною у світі у віці 115 років. Такий рекорд зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса. Йдеться про Етель Катерхем, яка живе в будинку для літніх людей у графстві Суррей.

Етель Катерхем стала найстарішою жінкою світу

Відомо, що вона стала новою рекордсменкою після смерті 30 квітня 116-річної монахині з Бразилії Іни Канабарро Лукас.

Зазначається, що Катерхем встановила багато рекордів, серед яких вона стала останньою живою людиною, яка народилася в 1909 році.

Вона також є наймолодшою людиною, яка була названа найстарішою жінкою за останні 12 років. Пані Катерхем також є однією з найстаріших людей, які пережили коронавірус, оскільки вона захворіла на нього у віці 110 років у 2020 році.

Крім того, жінка пережила свого чоловіка Нормана, який помер ще у 1976 році, а також обох своїх дітей Джем та Енн, які померли після 2000 року.

Етель Катерхем

Коли в неї запитали, в чому її секрет довгого життя, вона відповіла:

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Катерхем має міцне здоров'я та полюбляє сидіти в саду свого будинку для літніх людей, який був названий на її честь Садом Етель.

Народилася жінка в Гемпширі (Велика Британія) 21 серпня 1909 року, яка стала другою з восьми наймолодшою дитиною у сім'ї. Її старша сестра Гледіс також прожила довге життя, померши у віці 104 років і 78 днів у 2002 році.

Катерхем у 18 років переїхала до Індії, аби працювати нянею, та часто згадує про миті свого життя звідти.

Повернувшись, вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, майором британської армії, на званому обіді в 1931 році — пара одружилася в Солсберійському соборі два роки по тому. Вони переїхали жити до Гонконгу та Гібралтару, коли його відрядили за кордон, а місис Катерхем повернулася до своєї любові до дітей і відкрила власну дитячу кімнату під час їхнього перебування в Азії. Поширити

Вже після повернення до Великої Британії подружжя оселилося в Сурреї, де жінка народила доньок. Джема померла на початку 2000-х, а Ен у віці 82 років у 2020 році.