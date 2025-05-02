115-річна жителька Британії розкрила свій секрет довголіття

Жителька Великої Британії офіційно стала найстарішою людиною у світі у віці 115 років. Такий рекорд зафіксували представники Книги рекордів Гіннеса. Йдеться про Етель Катерхем, яка живе в будинку для літніх людей у графстві Суррей.
Головні тези:
- Етель Катерхем — найстаріша жителька Великої Британії та світу, яка живе у будинку для літніх людей у графстві Суррей.
- Секрет довголіття пані Катерхем полягає у позитивному ментальному настрої та умінні кажати “так” кожній можливості.
- Історія життя пані Катерхем свідчить про важливість позитивного погляду на життя та відкритість до нових можливостей для довголіття та щастя.
Етель Катерхем стала найстарішою жінкою світу
Відомо, що вона стала новою рекордсменкою після смерті 30 квітня 116-річної монахині з Бразилії Іни Канабарро Лукас.
Зазначається, що Катерхем встановила багато рекордів, серед яких вона стала останньою живою людиною, яка народилася в 1909 році.
Вона також є наймолодшою людиною, яка була названа найстарішою жінкою за останні 12 років. Пані Катерхем також є однією з найстаріших людей, які пережили коронавірус, оскільки вона захворіла на нього у віці 110 років у 2020 році.
Крім того, жінка пережила свого чоловіка Нормана, який помер ще у 1976 році, а також обох своїх дітей Джем та Енн, які померли після 2000 року.
Коли в неї запитали, в чому її секрет довгого життя, вона відповіла:
Катерхем має міцне здоров'я та полюбляє сидіти в саду свого будинку для літніх людей, який був названий на її честь Садом Етель.
Народилася жінка в Гемпширі (Велика Британія) 21 серпня 1909 року, яка стала другою з восьми наймолодшою дитиною у сім'ї. Її старша сестра Гледіс також прожила довге життя, померши у віці 104 років і 78 днів у 2002 році.
Катерхем у 18 років переїхала до Індії, аби працювати нянею, та часто згадує про миті свого життя звідти.
Вже після повернення до Великої Британії подружжя оселилося в Сурреї, де жінка народила доньок. Джема померла на початку 2000-х, а Ен у віці 82 років у 2020 році.
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