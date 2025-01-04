У Японії у віці 116 років померла визнана найстарішою людиною у світі Томіко Ітоока.
Головні тези:
- Томіко Ітоока, японка у віці 116 років, померла після визнання найстарішою людиною у світі.
- Секретом довголіття Томіко Ітооки були тривалі прогулянки в горах та захоплення альпінізмом.
- Найдовша документально підтверджена тривалість життя в історії людства належить Жанні Кальман з Франції, яка дожила до 122 років та 164 днів.
Що відомо про Томіко Ітооку
Про смерть Томіко Ітооки повідомив посадовець з західнояпонського міста Асія.
Жінка народилась 23 травня 1908 року в Осац і була старшою серед трьох братів і сестер.
За словами представників міської префектури Хьоґо, 116-річна жінка померла в будинку для людей похилого віку, де проживала.
У грудні 2023 року Томіко Ітооку визнали найстарішою людиною в Японії після смерті 116-річної Фуси Тацумі, а вже наступного року визнали найстарішою у світі.
Це сталося після смерті 117-річної Марії Браньяс Морера з Іспанії.
Що відомо про секрет довголіття Томіко Ітооку
Секретом довголіття Томіко Ітоока були тривалі прогулянки в горах.
Так, у 70 жінка захопилася альпінізмом і двічі підкорювала вершину гори Онтаке висотою 3 тис 67 метрів.
Навіть у 100 років Томіко Ітоока без допомоги тростини піднялася довгими кам'яними сходами до японського храму Асія.
Супердовгожителька з найдовшою документально підтвердженою тривалістю життя в історії людства, — Жанна Кальман з Франції. Жінка досягла віку 122 років та 164 днів.
Що відомо про смерть найстарішої олімпійської чемпіонки у світі
Померла найстаріша олімпійська чемпіонка у світі з Угорщини Агнеш Келеті у віці 103 років.
Зазначається, що чемпіонка Олімпіади у Гельсінкі 1952 року, Римі -1954 року та Мельбурні — 1956 року померла 2 січня в одній з лікарень Будапешта після того, як нещодавно її госпіталізували з діагнозом пневмонія.
9 січня 2025 року гімнастці мало виповнитися 104 роки. Агнеш була найуспішнішою спортсменкою Угорщини.
Через її єврейське походження у 1940 році під час окупації Угорщини нацистською Німеччиною їй заборонили займатись спортивною діяльністю.
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