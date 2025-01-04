У Японії у віці 116 років померла визнана найстарішою людиною у світі Томіко Ітоока.

Що відомо про Томіко Ітооку

Про смерть Томіко Ітооки повідомив посадовець з західнояпонського міста Асія.

Жінка народилась 23 травня 1908 року в Осац і була старшою серед трьох братів і сестер.

За словами представників міської префектури Хьоґо, 116-річна жінка померла в будинку для людей похилого віку, де проживала.

Томіко Ітоока

У грудні 2023 року Томіко Ітооку визнали найстарішою людиною в Японії після смерті 116-річної Фуси Тацумі, а вже наступного року визнали найстарішою у світі.

Це сталося після смерті 117-річної Марії Браньяс Морера з Іспанії.

Що відомо про секрет довголіття Томіко Ітооку

Секретом довголіття Томіко Ітоока були тривалі прогулянки в горах. Так, у 70 жінка захопилася альпінізмом і двічі підкорювала вершину гори Онтаке висотою 3 тис 67 метрів.

Навіть у 100 років Томіко Ітоока без допомоги тростини піднялася довгими кам'яними сходами до японського храму Асія.

Супердовгожителька з найдовшою документально підтвердженою тривалістю життя в історії людства, — Жанна Кальман з Франції. Жінка досягла віку 122 років та 164 днів.

Що відомо про смерть найстарішої олімпійської чемпіонки у світі

Померла найстаріша олімпійська чемпіонка у світі з Угорщини Агнеш Келеті у віці 103 років.

Зазначається, що чемпіонка Олімпіади у Гельсінкі 1952 року, Римі -1954 року та Мельбурні — 1956 року померла 2 січня в одній з лікарень Будапешта після того, як нещодавно її госпіталізували з діагнозом пневмонія.

9 січня 2025 року гімнастці мало виповнитися 104 роки. Агнеш була найуспішнішою спортсменкою Угорщини.

Через її єврейське походження у 1940 році під час окупації Угорщини нацистською Німеччиною їй заборонили займатись спортивною діяльністю.