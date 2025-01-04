Умер самый старый человек в мире Томико Итоока. В чем был секрет ее долголетия
Категория
Мир
Дата публикации

Умер самый старый человек в мире Томико Итоока. В чем был секрет ее долголетия

Томико Итоока
Читати українською
Источник:  Kyodo News

В Японии в возрасте 116 лет скончалась признанная самым старым человеком в мире Томико Итоока.

Главные тезисы

  • Томико Итоока, самая старая женщина в мире, скончалась в возрасте 116 лет, оставив после себя невероятные достижения и секрет долголетия.
  • Секретом долгой и здоровой жизни Томико Итооки стали длительные прогулки в горах, а также ее увлечение альпинизмом.
  • Томико Итоока в возрасте 70 лет начала заниматься альпинизмом, покорив вершину горы Онтаке и поднимаясь по длинным каменным лестницам в 100 лет без помощи трости.
  • Жанна Кальман из Франции остается рекордсменкой по продолжительности жизни — 122 лет и 164 дня, что свершает передовую метку для долгожителей.

Что известно о Томико Итооку

О смерти Томико Итооки сообщил чиновник из западнояпонского города Асия.

Женщина родилась 23 мая 1908 года в Осаце и была старшей среди трех братьев и сестер.

По словам представителей городской префектуры Хёго, 116-летняя женщина умерла в доме престарелых, где проживала.

Умер самый старый в мире человек — японка Томико Итоока
Томико Итоока

В декабре 2023 года Томико Итооку признали самым старым человеком в Японии после смерти 116-летней Фуси Тацуми, а уже в следующем году признали самым старым в мире.

Это произошло после смерти 117-летней Марии Браньяс Морера из Испании.

Что известно о секрете долголетия Томико Итооку

Секретом долголетия Томико Итоока были длительные прогулки в горах.

Так, в 70 женщина увлеклась альпинизмом и дважды покоряла вершину горы Онтаке высотой 3 тыс. 67 метров.

Даже в 100 лет Томико Итоока без помощи тростника поднялась по длинной каменной лестнице к японскому храму Асия.

Супердолгожительница с самой длинной документально подтвержденной продолжительностью жизни в истории человечества — Жанна Кальман из Франции. Женщина достигла 122 лет и 164 дней.

Что известно о смерти старейшей олимпийской чемпионки в мире

Умерла старейшая олимпийская чемпионка в мире из Венгрии Агнеш Келети в возрасте 103 лет. 

Отмечается, что чемпионка Олимпиады в Хельсинки в 1952 году, Риме -1954 году и Мельбурне — в 1956 году умерла 2 января в одной из больниц Будапешта после того, как ее недавно госпитализировали с диагнозом пневмония.

9 января 2025 гимнастке должно было исполниться 104 года. Агнеш была самой успешной спортсменкой Венгрии.

Из-за ее еврейского происхождения в 1940 году во время оккупации Венгрии нацистской Германией ей запретили заниматься спортивной деятельностью.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Умер самый старый в мире человек с синдромом преждевременного старения. Что о ней известно
Сэмми Бассо
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США умер самый старый человек в мире
Элизабет Фрэнсис
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Умерла старейшая олимпийская чемпионка в мире
Агнеш Келети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?