В Японии в возрасте 116 лет скончалась признанная самым старым человеком в мире Томико Итоока.

Что известно о Томико Итооку

О смерти Томико Итооки сообщил чиновник из западнояпонского города Асия.

Женщина родилась 23 мая 1908 года в Осаце и была старшей среди трех братьев и сестер.

По словам представителей городской префектуры Хёго, 116-летняя женщина умерла в доме престарелых, где проживала.

Томико Итоока

В декабре 2023 года Томико Итооку признали самым старым человеком в Японии после смерти 116-летней Фуси Тацуми, а уже в следующем году признали самым старым в мире.

Это произошло после смерти 117-летней Марии Браньяс Морера из Испании.

Что известно о секрете долголетия Томико Итооку

Секретом долголетия Томико Итоока были длительные прогулки в горах. Так, в 70 женщина увлеклась альпинизмом и дважды покоряла вершину горы Онтаке высотой 3 тыс. 67 метров.

Даже в 100 лет Томико Итоока без помощи тростника поднялась по длинной каменной лестнице к японскому храму Асия.

Супердолгожительница с самой длинной документально подтвержденной продолжительностью жизни в истории человечества — Жанна Кальман из Франции. Женщина достигла 122 лет и 164 дней.

Что известно о смерти старейшей олимпийской чемпионки в мире

Умерла старейшая олимпийская чемпионка в мире из Венгрии Агнеш Келети в возрасте 103 лет.

Отмечается, что чемпионка Олимпиады в Хельсинки в 1952 году, Риме -1954 году и Мельбурне — в 1956 году умерла 2 января в одной из больниц Будапешта после того, как ее недавно госпитализировали с диагнозом пневмония.

9 января 2025 гимнастке должно было исполниться 104 года. Агнеш была самой успешной спортсменкой Венгрии.

Из-за ее еврейского происхождения в 1940 году во время оккупации Венгрии нацистской Германией ей запретили заниматься спортивной деятельностью.