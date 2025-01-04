В Японии в возрасте 116 лет скончалась признанная самым старым человеком в мире Томико Итоока.
Главные тезисы
- Томико Итоока, самая старая женщина в мире, скончалась в возрасте 116 лет, оставив после себя невероятные достижения и секрет долголетия.
- Секретом долгой и здоровой жизни Томико Итооки стали длительные прогулки в горах, а также ее увлечение альпинизмом.
- Томико Итоока в возрасте 70 лет начала заниматься альпинизмом, покорив вершину горы Онтаке и поднимаясь по длинным каменным лестницам в 100 лет без помощи трости.
- Жанна Кальман из Франции остается рекордсменкой по продолжительности жизни — 122 лет и 164 дня, что свершает передовую метку для долгожителей.
Что известно о Томико Итооку
О смерти Томико Итооки сообщил чиновник из западнояпонского города Асия.
Женщина родилась 23 мая 1908 года в Осаце и была старшей среди трех братьев и сестер.
По словам представителей городской префектуры Хёго, 116-летняя женщина умерла в доме престарелых, где проживала.
В декабре 2023 года Томико Итооку признали самым старым человеком в Японии после смерти 116-летней Фуси Тацуми, а уже в следующем году признали самым старым в мире.
Это произошло после смерти 117-летней Марии Браньяс Морера из Испании.
Что известно о секрете долголетия Томико Итооку
Секретом долголетия Томико Итоока были длительные прогулки в горах.
Так, в 70 женщина увлеклась альпинизмом и дважды покоряла вершину горы Онтаке высотой 3 тыс. 67 метров.
Даже в 100 лет Томико Итоока без помощи тростника поднялась по длинной каменной лестнице к японскому храму Асия.
Супердолгожительница с самой длинной документально подтвержденной продолжительностью жизни в истории человечества — Жанна Кальман из Франции. Женщина достигла 122 лет и 164 дней.
Что известно о смерти старейшей олимпийской чемпионки в мире
Умерла старейшая олимпийская чемпионка в мире из Венгрии Агнеш Келети в возрасте 103 лет.
Отмечается, что чемпионка Олимпиады в Хельсинки в 1952 году, Риме -1954 году и Мельбурне — в 1956 году умерла 2 января в одной из больниц Будапешта после того, как ее недавно госпитализировали с диагнозом пневмония.
9 января 2025 гимнастке должно было исполниться 104 года. Агнеш была самой успешной спортсменкой Венгрии.
Из-за ее еврейского происхождения в 1940 году во время оккупации Венгрии нацистской Германией ей запретили заниматься спортивной деятельностью.
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