Умерла старейшая олимпийская чемпионка в мире из Венгрии Агнеш Келети в возрасте 103 лет.
Главные тезисы
- Агнеш Келети - старейшая олимпийская чемпионка в мире, умершая в возрасте 103 лет.
- Она завоевала 10 олимпийских медалей, включая 5 золотых, поэтому считается одной из самых успешных спортсменок Венгрии.
- Благодаря фальшивым документам во времена оккупации, она избежала попадания в концлагерь и смогла продолжать спортивную карьеру.
- Агнеш Келети установила несколько рекордов продолжительности жизни как среди спортсменов, так и среди спортсменок, участвовавших в Олимпийских играх.
- Будучи старейшей олимпийской чемпионкой, она оставила яркий след в истории спорта и считалась одной из самых выдающихся спортсменок своего времени.
Что известно об олимпийских достижениях Агнеш Келети
Отмечается, что чемпионка Олимпиады в Хельсинки в 1952 году, Риме -1954 году и Мельбурне — в 1956 году умерла 2 января в одной из больниц Будапешта после того, как ее недавно госпитализировали с диагнозом пневмония.
9 января 2025 гимнастке должно было исполниться 104 года. Агнеш была самой успешной спортсменкой Венгрии.
Из-за ее еврейского происхождения в 1940 году во время оккупации Венгрии нацистской Германией ей запретили заниматься спортивной деятельностью.
Однако ей удалось избежать попадания в концлагерь благодаря фальшивым документам, с помощью которых она выдавала себя христианкой.
Ее отца и некоторых родственников убили в Освенциме, а мать и сестру спасли.
К 30 годам Агнеш завоевала 10 олимпийских медалей. В частности, она завоевала 5 золотых медалей.
Позже она поселилась в Израиле и работала учительницей физкультуры. В Венгрию она вернулась в 2015 году.
Что известно об уникальных рекордах Агнеш Келети
С апреля 2019 по 2 января 2025 после смерти финки Лидии Видеман Келети была старейшей олимпийской чемпионкой и олимпийским призером (среди мужчин и женщин).
Старшая в истории спортсменка, выигравшая более одной медали на Олимпийских играх.
8 июля 2022 года установила рекорд по продолжительности жизни для женщин, выигравших олимпийское золото — 101 год и 180 дней.
17 марта 2023 года стала старейшей в истории женщиной-призером Олимпийских игр — 102 года и 67 дней.
8 сентября 2023 стала старейшей олимпийской чемпионкой в истории, опередив по возрасту соотечественника Шандора Тарича — 102 года и 242 дня.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-