Умерла старейшая олимпийская чемпионка в мире из Венгрии Агнеш Келети в возрасте 103 лет.

Что известно об олимпийских достижениях Агнеш Келети

Отмечается, что чемпионка Олимпиады в Хельсинки в 1952 году, Риме -1954 году и Мельбурне — в 1956 году умерла 2 января в одной из больниц Будапешта после того, как ее недавно госпитализировали с диагнозом пневмония.

9 января 2025 гимнастке должно было исполниться 104 года. Агнеш была самой успешной спортсменкой Венгрии.

Из-за ее еврейского происхождения в 1940 году во время оккупации Венгрии нацистской Германией ей запретили заниматься спортивной деятельностью.

Агнеш Келети

Однако ей удалось избежать попадания в концлагерь благодаря фальшивым документам, с помощью которых она выдавала себя христианкой.

Ее отца и некоторых родственников убили в Освенциме, а мать и сестру спасли.

К 30 годам Агнеш завоевала 10 олимпийских медалей. В частности, она завоевала 5 золотых медалей.

Позже она поселилась в Израиле и работала учительницей физкультуры. В Венгрию она вернулась в 2015 году.

Что известно об уникальных рекордах Агнеш Келети

С апреля 2019 по 2 января 2025 после смерти финки Лидии Видеман Келети была старейшей олимпийской чемпионкой и олимпийским призером (среди мужчин и женщин).

Старшая в истории спортсменка, выигравшая более одной медали на Олимпийских играх.

8 июля 2022 года установила рекорд по продолжительности жизни для женщин, выигравших олимпийское золото — 101 год и 180 дней.

17 марта 2023 года стала старейшей в истории женщиной-призером Олимпийских игр — 102 года и 67 дней.

8 сентября 2023 стала старейшей олимпийской чемпионкой в истории, опередив по возрасту соотечественника Шандора Тарича — 102 года и 242 дня.