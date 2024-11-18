Автор хитов Эдит Пиаф. Умер французский композитор Дюмон

В возрасте 95 лет скончался французский композитор Шарль Дюмон — автор музыки к песне Non, je ne regrette rien, которую исполнила Эдит Пиаф.
Главные тезисы
- Шарль Дюмон умер в возрасте 95 лет, оставив память о сотрудничестве с Эдит Пиаф и написании хита Non, je ne regrette rien.
- Песня Non, je ne regrette rien возглавила музыкальные чарты нескольких стран и стала символом успеха сотрудничества Дюмона с Пиаф.
- Шарль Дюмон начал свою карьеру как трубач, но стал успешным композитором в 1960-х, благодаря своему таланту и упорству.
Умер Шарль Дюмон
Об этом стало известно 18 ноября.
Смерть композитора подтвердил его партнер. Он рассказал, что Дюмон умер дома после продолжительной болезни.
По образованию Дюмон был трубачем, однако его карьера композитора пошла вверх в 1960-х после того, как он убедил Эдит Пиафа исполнить песню на музыку его авторства.
Позже Дюмон сотрудничал с американской певицей Барбарой Стрейзанд для ее альбома Je m'appelle Barbra.
Именно сотрудничество с Пиаф Дюмон благодарил свой успех.
Без нее я бы никогда не сделал того, что сделал, ни как композитор, ни как певец, — сказал Дюмон 2015 AFP. В конце концов он написал для Пиафа около 30 песен.
Песня Non, je ne regrette rien звучала на открытии Паралимпийских игр в Париже. Композицию также неоднократно использовали в качестве саундтрека для фильмов.
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Актер Ален Делон скончался в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.
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