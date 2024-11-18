Автор хитов Эдит Пиаф. Умер французский композитор Дюмон
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Автор хитов Эдит Пиаф. Умер французский композитор Дюмон

Дюмон
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Источник:  Le Monde

В возрасте 95 лет скончался французский композитор Шарль Дюмон — автор музыки к песне Non, je ne regrette rien, которую исполнила Эдит Пиаф.

Главные тезисы

  • Шарль Дюмон умер в возрасте 95 лет, оставив память о сотрудничестве с Эдит Пиаф и написании хита Non, je ne regrette rien.
  • Песня Non, je ne regrette rien возглавила музыкальные чарты нескольких стран и стала символом успеха сотрудничества Дюмона с Пиаф.
  • Шарль Дюмон начал свою карьеру как трубач, но стал успешным композитором в 1960-х, благодаря своему таланту и упорству.

Умер Шарль Дюмон

Об этом стало известно 18 ноября.

Смерть композитора подтвердил его партнер. Он рассказал, что Дюмон умер дома после продолжительной болезни.

По образованию Дюмон был трубачем, однако его карьера композитора пошла вверх в 1960-х после того, как он убедил Эдит Пиафа исполнить песню на музыку его авторства.

Шарль Дюмон в 1956 году написал музыку к песне Non, je ne regrette rien. Пиаф несколько раз отказывалась исполнять эту композицию, однако согласилась. Песня на пике популярности возглавила французский, два бельгийских и нидерландских чарта. Во Франции продажи этой песни достигли отметки в 800 тысяч.

Позже Дюмон сотрудничал с американской певицей Барбарой Стрейзанд для ее альбома Je m'appelle Barbra.

Именно сотрудничество с Пиаф Дюмон благодарил свой успех.

Шарль Дюмон

Без нее я бы никогда не сделал того, что сделал, ни как композитор, ни как певец, — сказал Дюмон 2015 AFP. В конце концов он написал для Пиафа около 30 песен.

Песня Non, je ne regrette rien звучала на открытии Паралимпийских игр в Париже. Композицию также неоднократно использовали в качестве саундтрека для фильмов.

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