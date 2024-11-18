Автор хітів Едіт Піаф. Помер французький композитор Дюмон

У віці 95 років помер французький композитор Шарль Дюмон — автор музики до пісні Non, je ne regrette rien, яку виконала Едіт Піаф.

Помер Шарль Дюмон

Про це стало відомо 18 листопада.

Смерть композитора підтвердив його партнер. Він розповів, що Дюмон помер вдома, після тривалої хвороби.

За освітою Дюмон був трубачем, однак його кар'єра композитора пішла вгору в 1960-х після того, як він переконав Едіт Піаф виконати пісню на музику його авторства.

Шарль Дюмон 1956 року написав музику до пісні Non, je ne regrette rien. Піаф декілька разів відмовлялась виконувати цю композицію, однак врешті погодилась. Пісня на піку популярності очолила французький, два бельгійські та нідерландський чарти. У Франції продажі цієї пісні досягли позначки у 800 тисяч. Поширити

Пізніше Дюмон співпрацював з американською співачкою Барбарою Стрейзанд для її альбому Je m'appelle Barbra.

Саме співпраці з Піаф Дюмон завдячував своєму успіху.

Шарль Дюмон

Без неї я б ніколи не зробив того, що зробив, ні як композитор, ні як співак, — сказав Дюмон 2015 року AFP. Врешті він написав для Піаф близько 30 пісень.

Пісня Non, je ne regrette rien лунала на відкритті Паралімпійських ігор в Парижі. Композицію також неодноразово використовували як саундтрек для фільмів.

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