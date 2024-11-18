Автор хітів Едіт Піаф. Помер французький композитор Дюмон
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Автор хітів Едіт Піаф. Помер французький композитор Дюмон

Дюмон
Джерело:  Le Monde

У віці 95 років помер французький композитор Шарль Дюмон — автор музики до пісні Non, je ne regrette rien, яку виконала Едіт Піаф.

Головні тези:

  • Шарль Дюмон, автор музики до пісні Non, je ne regrette rien, помер у віці 95 років.
  • Шарль Дюмон співпрацював з Едіт Піаф, для якої написав близько 30 пісень.
  • Дюмон також співпрацював з Барбарою Стрейзанд із піснею для альбому Je m'appelle Barbra.

Помер Шарль Дюмон

Про це стало відомо 18 листопада.

Смерть композитора підтвердив його партнер. Він розповів, що Дюмон помер вдома, після тривалої хвороби.

За освітою Дюмон був трубачем, однак його кар'єра композитора пішла вгору в 1960-х після того, як він переконав Едіт Піаф виконати пісню на музику його авторства.

Шарль Дюмон 1956 року написав музику до пісні Non, je ne regrette rien. Піаф декілька разів відмовлялась виконувати цю композицію, однак врешті погодилась. Пісня на піку популярності очолила французький, два бельгійські та нідерландський чарти. У Франції продажі цієї пісні досягли позначки у 800 тисяч.

Пізніше Дюмон співпрацював з американською співачкою Барбарою Стрейзанд для її альбому Je m'appelle Barbra.

Саме співпраці з Піаф Дюмон завдячував своєму успіху.

Шарль Дюмон

Без неї я б ніколи не зробив того, що зробив, ні як композитор, ні як співак, — сказав Дюмон 2015 року AFP. Врешті він написав для Піаф близько 30 пісень.

Пісня Non, je ne regrette rien лунала на відкритті Паралімпійських ігор в Парижі. Композицію також неодноразово використовували як саундтрек для фільмів.

Що відомо про смерть Алена Делона

18 серпня помер легендарний актор Ален Делон. Йому було 88 років.

Актор Ален Делон помер у своєму будинку у французькій комуні Душі в оточенні дітей і сім'ї.

У 2019 році його здоров'я погіршилося через інсульт. Раніше актор скаржився на постійні головні болі та лікувався в американському госпіталі Нейї-сюр-Сен під Парижем. Коли його стан став критичним, Делона прооперували в паризькій клініці Піт'є-Сальпетрієр і спостерігали в реанімації.

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