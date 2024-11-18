Автор хітів Едіт Піаф. Помер французький композитор Дюмон

У віці 95 років помер французький композитор Шарль Дюмон — автор музики до пісні Non, je ne regrette rien, яку виконала Едіт Піаф.
Головні тези:
- Шарль Дюмон, автор музики до пісні Non, je ne regrette rien, помер у віці 95 років.
- Шарль Дюмон співпрацював з Едіт Піаф, для якої написав близько 30 пісень.
- Дюмон також співпрацював з Барбарою Стрейзанд із піснею для альбому Je m'appelle Barbra.
Помер Шарль Дюмон
Про це стало відомо 18 листопада.
Смерть композитора підтвердив його партнер. Він розповів, що Дюмон помер вдома, після тривалої хвороби.
За освітою Дюмон був трубачем, однак його кар'єра композитора пішла вгору в 1960-х після того, як він переконав Едіт Піаф виконати пісню на музику його авторства.
Пізніше Дюмон співпрацював з американською співачкою Барбарою Стрейзанд для її альбому Je m'appelle Barbra.
Саме співпраці з Піаф Дюмон завдячував своєму успіху.
Без неї я б ніколи не зробив того, що зробив, ні як композитор, ні як співак, — сказав Дюмон 2015 року AFP. Врешті він написав для Піаф близько 30 пісень.
Пісня Non, je ne regrette rien лунала на відкритті Паралімпійських ігор в Парижі. Композицію також неодноразово використовували як саундтрек для фільмів.
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