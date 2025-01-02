Померла найстаріша олімпійська чемпіонка у світі з Угорщини Агнеш Келеті у віці 103 років.
Головні тези:
- Агнеш Келеті, найстаріша олімпійська чемпіонка у світі, померла у віці 103 років.
- У її активі 10 олімпійських медалей, зокрема 5 золотих, що робить її однією з найуспішніших спортсменок в історії Угорщини.
- Агнеш Келеті уникнула потрапляння до концтабору завдяки фальшивим документам, які дозволили їй вижити в часи окупації.
- З квітня 2019 року по січень 2025 року вона була найстарішою олімпійською чемпіонкою і олімпійським призером у всіх спортивних категоріях.
- Агнеш Келеті встановила кілька рекордів за тривалістю життя серед спортсменів і спортсменок у всій історії Олімпійських ігор.
Що відомо про олімпійські здобутки Агнеш Келеті
Зазначається, що чемпіонка Олімпіади у Гельсінкі 1952 року, Римі -1954 року та Мельбурні — 1956 року померла 2 січня в одній з лікарень Будапешта після того, як нещодавно її госпіталізували з діагнозом пневмонія.
9 січня 2025 року гімнастці мало виповнитися 104 роки. Агнеш була найуспішнішою спортсменкою Угорщини.
Через її єврейське походження у 1940 році під час окупації Угорщини нацистською Німеччиною їй заборонили займатись спортивною діяльністю.
Однак їй вдалось уникнути потрапляння до концтабору завдяки фальшивим документам, з допомогою яких вона видавала себе за християнку.
Її батька та деяких родичів убили в Освенцимі, а матір і сестру врятували.
До 30 років Агнеш виборола 10 олімпійських медалей. Зокрема вона виборола 5 золотих медалей.
Пізніше вона оселилася в Ізраїлі і працювала вчителькою фізкультури. В Угорщину вона повернулася в 2015 році.
Що відомо про унікальні рекорди Агнеш Келеті
З квітня 2019 року по 2 січня 2025 року після смерті фінки Лідії Відеман Келеті була найстарішою олімпійською чемпіонкою і олімпійським призером (серед чоловіків і жінок).
Найстарша в історії спортсменка, яка виграла понад одну медаль на Олімпійських іграх.
8 липня 2022 року встановила рекорд за тривалістю життя для жінок, які виграли олімпійське золото — 101 рік і 180 днів.
17 березня 2023 року стала найстарішою в історії жінкою-призером Олімпійських ігор — 102 роки та 67 днів.
8 вересня 2023 року стала найстарішою олімпійською чемпіонкою в історії, випередивши за віком співвітчизника Шандора Таріча — 102 роки та 242 дні.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-