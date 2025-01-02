Померла найстаріша олімпійська чемпіонка у світі з Угорщини Агнеш Келеті у віці 103 років.

Що відомо про олімпійські здобутки Агнеш Келеті

Зазначається, що чемпіонка Олімпіади у Гельсінкі 1952 року, Римі -1954 року та Мельбурні — 1956 року померла 2 січня в одній з лікарень Будапешта після того, як нещодавно її госпіталізували з діагнозом пневмонія.

9 січня 2025 року гімнастці мало виповнитися 104 роки. Агнеш була найуспішнішою спортсменкою Угорщини.

Через її єврейське походження у 1940 році під час окупації Угорщини нацистською Німеччиною їй заборонили займатись спортивною діяльністю.

Агнеш Келеті

Однак їй вдалось уникнути потрапляння до концтабору завдяки фальшивим документам, з допомогою яких вона видавала себе за християнку.

Її батька та деяких родичів убили в Освенцимі, а матір і сестру врятували.

До 30 років Агнеш виборола 10 олімпійських медалей. Зокрема вона виборола 5 золотих медалей.

Пізніше вона оселилася в Ізраїлі і працювала вчителькою фізкультури. В Угорщину вона повернулася в 2015 році.

Що відомо про унікальні рекорди Агнеш Келеті

З квітня 2019 року по 2 січня 2025 року після смерті фінки Лідії Відеман Келеті була найстарішою олімпійською чемпіонкою і олімпійським призером (серед чоловіків і жінок).

Найстарша в історії спортсменка, яка виграла понад одну медаль на Олімпійських іграх.

8 липня 2022 року встановила рекорд за тривалістю життя для жінок, які виграли олімпійське золото — 101 рік і 180 днів.

17 березня 2023 року стала найстарішою в історії жінкою-призером Олімпійських ігор — 102 роки та 67 днів.

8 вересня 2023 року стала найстарішою олімпійською чемпіонкою в історії, випередивши за віком співвітчизника Шандора Таріча — 102 роки та 242 дні.