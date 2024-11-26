У Британії помер найстаріший чоловік у світі. Що про нього відомо
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У Британії помер найстаріший чоловік у світі. Що про нього відомо

Guinness World Records
Джон Тінісвуд

У Великій Британії помер 112-річний Джон Тінісвуд, який вважався найстарішим чоловіком у світі і був занесений до Книги рекордів Гіннеса. 

Головні тези:

  • Джон Тінісвуд з Великої Британії помер у віці 112 років, бувши найстаршим чоловіком у світі.
  • Попри поважний вік, він залишався розумним та активним, самостійно керував фінансами та стежив за подіями у світі.
  • Тінісвуд вважав, що секрет його довголіття - це “вдача”, та завжди проявляв доброту, ентузіазм та любов до життя.
  • Його життя було повним пригод: він пережив дві світові війни, зустрів кохання та виховав доньку.
  • Джон Тінісвуд залишив незабутні сліди у серцях рідних, доглядальників та співмешканців будинку для людей похилого віку.

Що відомо про Джона Тінісвуда та його секрет довголіття

Зазначається, що останні роки свого життя Тінісвуд прожив у домі для людей похилого віку.

Його останній день був наповнений музикою та любов'ю. Джон завжди любив дякувати. Тож від його імені дякуємо всім, хто піклувався про нього протягом багатьох років, у тому числі його доглядальникам, лікарям, медсестрам, ерготерапевту та іншим співробітникам закладу, — розповідають родичі Тінісвуда.

Попри поважний вік, британець до кінця життя зберігав ясний розум та стежив за усіма подіями у світі, а також самостійно керував власними фінансами.

Покійний ніколи не дотримувався суворих дієт, а секретом свого довголіття називав "удачу".

За словами його родичів, чоловік був дуже розумною, рішучою, хороброю та спокійною людиною, легко знаходячи спільну мову з іншими людьми.

Джон переїхав до будинку людей похилого віку незадовго до свого 100-річчя, і його доброта та ентузіазм до життя були натхненням для персоналу закладу та його співмешканців, — підкреслюють родичі померлого.

Що відомо про життя найстарішого чоловіка у світі

Тінісвуд народився в Ліверпулі у 1912 році. У цьому місті він провів більшу частину життя, зустрівши дружину Блодвен.

Пара одружилась у 1942 році, а згодом в них з’явилась донька Сьюзен.

Британець став свідком двух світових війн, а під час другої навіть служив у Корпусі заробітної плати Королівської армії. Він відповідав за фінанси , постачання продовольства та пошук військових. Після служби довгожитель працював бухгалтером.

На свій 100-й день народження Тінісвуд отримав привітальну листівку від королеви Єлизавети II. Аж до самої смерті монархиня, якої не стало у 2023 році, надсилала рекордсмену привітання зі святом.

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