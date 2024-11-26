У Великій Британії помер 112-річний Джон Тінісвуд, який вважався найстарішим чоловіком у світі і був занесений до Книги рекордів Гіннеса.
Головні тези:
- Джон Тінісвуд з Великої Британії помер у віці 112 років, бувши найстаршим чоловіком у світі.
- Попри поважний вік, він залишався розумним та активним, самостійно керував фінансами та стежив за подіями у світі.
- Тінісвуд вважав, що секрет його довголіття - це “вдача”, та завжди проявляв доброту, ентузіазм та любов до життя.
- Його життя було повним пригод: він пережив дві світові війни, зустрів кохання та виховав доньку.
- Джон Тінісвуд залишив незабутні сліди у серцях рідних, доглядальників та співмешканців будинку для людей похилого віку.
Що відомо про Джона Тінісвуда та його секрет довголіття
Зазначається, що останні роки свого життя Тінісвуд прожив у домі для людей похилого віку.
Попри поважний вік, британець до кінця життя зберігав ясний розум та стежив за усіма подіями у світі, а також самостійно керував власними фінансами.
Покійний ніколи не дотримувався суворих дієт, а секретом свого довголіття називав "удачу".
За словами його родичів, чоловік був дуже розумною, рішучою, хороброю та спокійною людиною, легко знаходячи спільну мову з іншими людьми.
Що відомо про життя найстарішого чоловіка у світі
Тінісвуд народився в Ліверпулі у 1912 році. У цьому місті він провів більшу частину життя, зустрівши дружину Блодвен.
Пара одружилась у 1942 році, а згодом в них з’явилась донька Сьюзен.
Британець став свідком двух світових війн, а під час другої навіть служив у Корпусі заробітної плати Королівської армії. Він відповідав за фінанси , постачання продовольства та пошук військових. Після служби довгожитель працював бухгалтером.
На свій 100-й день народження Тінісвуд отримав привітальну листівку від королеви Єлизавети II. Аж до самої смерті монархиня, якої не стало у 2023 році, надсилала рекордсмену привітання зі святом.
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