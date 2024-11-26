В Великобритании умер 112-летний Джон Тиннисвуд, считавшийся самым старым мужчиной в мире и занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.

Что известно о Джоне Тинисвуде и его секрете долголетия

Отмечается, что последние годы своей жизни Тинисвуд прожил в доме престарелых.

Его последний день был полон музыки и любви. Джон всегда любил благодарить. Поэтому от его имени благодарим всех, кто заботился о нем на протяжении многих лет, в том числе его смотрителей, врачей, медсестр, эрготерапевта и других сотрудников заведения, — рассказывают родственники Тинисвуда. Поделиться

Несмотря на солидный возраст, британец до конца жизни сохранял ясный ум и следил за всеми событиями в мире, а также самостоятельно руководил собственными финансами.

Покойный никогда не соблюдал суровые диеты, а секретом своего долголетия называл "удачу".

По словам его родственников, мужчина был очень умным, решительным, храбрым и спокойным человеком, легко находя общий язык с другими людьми.

Джон переехал в дом престарелых незадолго до своего 100-летия, и его доброта и энтузиазм к жизни были вдохновением для персонала заведения и его сожителей, — подчеркивают родственники умершего. Поделиться

Что известно о жизни самого старого мужчины в мире

Тенисвуд родился в Ливерпуле в 1912 году. В этом городе он провел большую часть жизни, встретив жену Блодвена.

Пара поженилась в 1942 году, а впоследствии у них появилась дочь Сьюзен.

Британец стал свидетелем двух мировых войн, а во время второй служил даже в Корпусе заработной платы Королевской армии. Он отвечал за финансы, поставки продовольствия и поиск военных. После службы долгожитель работал бухгалтером.

На свой 100-й день рождения Тинисвуд получил поздравительную открытку от королевы Елизаветы II. Вплоть до самой смерти монархиня, которой не стало в 2023 году, посылала рекордсмену поздравления с праздником.