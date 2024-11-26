В Британии умер самый старый мужчина в мире. Что о нем известно
Категория
Мир
Дата публикации

В Британии умер самый старый мужчина в мире. Что о нем известно

Guinness World Records
Джон Тиннисвуд
Читати українською

В Великобритании умер 112-летний Джон Тиннисвуд, считавшийся самым старым мужчиной в мире и занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.

Главные тезисы

  • Джон Тиннисвуд из Великобритании умер в возрасте 112 лет, считаясь самым старым мужчиной в мире.
  • Он оставался умным и активным, самостоятельно управлял финансами и сохранял интерес к миру вокруг себя.
  • Секрет долголетия Тиннисвуда был в его нраве, доброте, энтузиазме и любви к жизни.
  • Умерший вел активный образ жизни, работал бухгалтером, служил в армии и воспитал дочь.
  • Джон Тиннисвуд оставил незабываемый след в сердцах своих близких, сожителей и сотрудников дома престарелых.

Что известно о Джоне Тинисвуде и его секрете долголетия

Отмечается, что последние годы своей жизни Тинисвуд прожил в доме престарелых.

Его последний день был полон музыки и любви. Джон всегда любил благодарить. Поэтому от его имени благодарим всех, кто заботился о нем на протяжении многих лет, в том числе его смотрителей, врачей, медсестр, эрготерапевта и других сотрудников заведения, — рассказывают родственники Тинисвуда.

Несмотря на солидный возраст, британец до конца жизни сохранял ясный ум и следил за всеми событиями в мире, а также самостоятельно руководил собственными финансами.

Покойный никогда не соблюдал суровые диеты, а секретом своего долголетия называл "удачу".

По словам его родственников, мужчина был очень умным, решительным, храбрым и спокойным человеком, легко находя общий язык с другими людьми.

Джон переехал в дом престарелых незадолго до своего 100-летия, и его доброта и энтузиазм к жизни были вдохновением для персонала заведения и его сожителей, — подчеркивают родственники умершего.

Что известно о жизни самого старого мужчины в мире

Тенисвуд родился в Ливерпуле в 1912 году. В этом городе он провел большую часть жизни, встретив жену Блодвена.

Пара поженилась в 1942 году, а впоследствии у них появилась дочь Сьюзен.

Британец стал свидетелем двух мировых войн, а во время второй служил даже в Корпусе заработной платы Королевской армии. Он отвечал за финансы, поставки продовольствия и поиск военных. После службы долгожитель работал бухгалтером.

На свой 100-й день рождения Тинисвуд получил поздравительную открытку от королевы Елизаветы II. Вплоть до самой смерти монархиня, которой не стало в 2023 году, посылала рекордсмену поздравления с праздником.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
116-летняя японка официально признана самым старым человеком планеты
Guinness World Records
Томико Итоока
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Умер самый старый в мире человек с синдромом преждевременного старения. Что о ней известно
Сэмми Бассо
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США умер самый старый человек в мире
Элизабет Фрэнсис

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?