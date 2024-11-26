В Великобритании умер 112-летний Джон Тиннисвуд, считавшийся самым старым мужчиной в мире и занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.
Главные тезисы
- Джон Тиннисвуд из Великобритании умер в возрасте 112 лет, считаясь самым старым мужчиной в мире.
- Он оставался умным и активным, самостоятельно управлял финансами и сохранял интерес к миру вокруг себя.
- Секрет долголетия Тиннисвуда был в его нраве, доброте, энтузиазме и любви к жизни.
- Умерший вел активный образ жизни, работал бухгалтером, служил в армии и воспитал дочь.
- Джон Тиннисвуд оставил незабываемый след в сердцах своих близких, сожителей и сотрудников дома престарелых.
Что известно о Джоне Тинисвуде и его секрете долголетия
Отмечается, что последние годы своей жизни Тинисвуд прожил в доме престарелых.
Несмотря на солидный возраст, британец до конца жизни сохранял ясный ум и следил за всеми событиями в мире, а также самостоятельно руководил собственными финансами.
Покойный никогда не соблюдал суровые диеты, а секретом своего долголетия называл "удачу".
По словам его родственников, мужчина был очень умным, решительным, храбрым и спокойным человеком, легко находя общий язык с другими людьми.
Что известно о жизни самого старого мужчины в мире
Тенисвуд родился в Ливерпуле в 1912 году. В этом городе он провел большую часть жизни, встретив жену Блодвена.
Пара поженилась в 1942 году, а впоследствии у них появилась дочь Сьюзен.
Британец стал свидетелем двух мировых войн, а во время второй служил даже в Корпусе заработной платы Королевской армии. Он отвечал за финансы, поставки продовольствия и поиск военных. После службы долгожитель работал бухгалтером.
На свой 100-й день рождения Тинисвуд получил поздравительную открытку от королевы Елизаветы II. Вплоть до самой смерти монархиня, которой не стало в 2023 году, посылала рекордсмену поздравления с праздником.
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