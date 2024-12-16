У США загадково помер колишній співробітник OpenAI та один з розробників штучного інтелекту ChatGPT Сухір Баладжі, який критикував керівництво компанії безпосередньо напередодні смерті.

Що відомо про обставини смерті одного з розробників ChatGPT

За інформацією ЗМІ, Баладжі знайшли мертвим у у Сан-Франциско. Правоохоронці виявили тіло чоловіка у його власні квартирі після того, як до поліції із заявою звернулись друзі померлого.

За результатами експертизи, причиною смерті Баладжі стало самогубство.

Він працював у компанії OpenAI протягом чотирьох років і брав участь у розробці ChatGPT.

Сухір Баладжі

Однак у серпні цього року Баладжі покинув компанію і почав відверто критикувати її керівництво.

За його словами, OpenAI використала дані, захищені авторським правом, що є порушенням закону.

Такі технології руйнують економічну основу тих, хто створює дані, та підривають екосистему інтернету, — заявляв Баладжі в інтерв’ю журналістам The New York Times. Поширити

Представники OpenAI категорично відкинули всі звинувачення Баладжі, заявивши, що робота із загальнодоступними даними відповідає принципам сумлінного використання та юридичним нормам.

Раптова смерть розробника Баладжі викликала питання про її можливий зв'язок із критикою на адресу OpenAI. Водночас у компанії висловили співчуття сім'ї чоловіка.

Ми глибоко вражені цією трагедією і висловлюємо співчуття його близьким у цей скрутний час, — заявили представники компанії. Поширити

Що відомо про останні версі штучного інтелекту ChatGPT

Розробники з OpenAI додали до своєї найбільш популярної моделі штучного інтелекту ChatGPT змогу аналізувати відеопотоки і реагувати на дії користувачів.

Зокрема, ШІ отримав змогу обробляти потокове відео з смартфонів, комп'ютерних камер та екранів пристроїв.

В OpenAI вперше анонсували здатність ChatGPT реагувати на відео під час спілкування з користувачем в травні 2024 року, однак впровадження нової функції зіткнулось із численними труднощами.

Офіційно вона стала доступною лише 12 грудня 2024 року. Наразі доступ до неї отримали лише платні підписники планів ChatGPT Plus, Team і Pro.