В США загадочно умер бывший сотрудник OpenAI и один из разработчиков искусственного интеллекта ChatGPT Сухир Баладжи, критиковавший руководство компании непосредственно накануне смерти.
Главные тезисы
- Разработчик искусственного интеллекта ChatGPT Сухир Баладжи ушел из жизни в Сан-Франциско при неопределенных обстоятельствах.
- Смерть разработчика вызвала волну вопросов о возможной связи с его критикой компании и последующим самоубийством, подчеркивая сложности в использовании искусственного интеллекта.
- Сухир Баладжи критиковал OpenAI за нарушения авторских прав, подвергая компанию обвинениям, которые та категорически опровергла, утверждая, что работает в рамках юридических норм.
Что известно об обстоятельствах смерти одного из разработчиков ChatGPT
По информации СМИ, Баладжи нашли мертвым в Сан-Франциско. Правоохранители обнаружили тело мужчины в его квартире после того, как в полицию с заявлением обратились друзья умершего.
По результатам экспертизы причиной смерти Баладжи стало самоубийство.
Он работал в компании OpenAI в течение четырех лет и участвовал в разработке ChatGPT.
Однако в августе этого года Баладжи покинул компанию и откровенно критиковал ее руководство.
По его словам, OpenAI использовала данные, защищенные авторским правом, что является нарушением закона.
Представители OpenAI категорически отвергли все обвинения Баладжи, заявив, что работа с общедоступными данными отвечает принципам добросовестного использования и юридическим нормам.
Внезапная смерть разработчика Баладжи вызвала вопрос о возможной связи с критикой в адрес OpenAI. В то же время в компании выразили соболезнования семье мужчины.
Что известно о последних версиях искусственного интеллекта ChatGPT
Разработчики OpenAI добавили к своей наиболее популярной модели искусственного интеллекта ChatGPT возможность анализировать видеопотоки и реагировать на действия пользователей.
В частности, ИИ получил возможность обрабатывать потоковое видео с смартфонов, компьютерных камер и экранов устройств.
В OpenAI впервые анонсировали способность ChatGPT реагировать на видео во время общения с пользователем в мае 2024 года, однако внедрение новой функции столкнулось с многочисленными трудностями.
Официально она стала доступна только 12 декабря 2024 года. В настоящее время доступ к ней получили только платные подписчики планов ChatGPT Plus, Team и Pro.
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