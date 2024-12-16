В США при неизвестных обстоятельствах скончался один из разработчиков ChatGPT
Категория
Мир
Дата публикации

В США при неизвестных обстоятельствах скончался один из разработчиков ChatGPT

Сухир Баладжи
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Источник:  The Times of India

В США загадочно умер бывший сотрудник OpenAI и один из разработчиков искусственного интеллекта ChatGPT Сухир Баладжи, критиковавший руководство компании непосредственно накануне смерти.

Главные тезисы

  • Разработчик искусственного интеллекта ChatGPT Сухир Баладжи ушел из жизни в Сан-Франциско при неопределенных обстоятельствах.
  • Смерть разработчика вызвала волну вопросов о возможной связи с его критикой компании и последующим самоубийством, подчеркивая сложности в использовании искусственного интеллекта.
  • Сухир Баладжи критиковал OpenAI за нарушения авторских прав, подвергая компанию обвинениям, которые та категорически опровергла, утверждая, что работает в рамках юридических норм.

Что известно об обстоятельствах смерти одного из разработчиков ChatGPT

По информации СМИ, Баладжи нашли мертвым в Сан-Франциско. Правоохранители обнаружили тело мужчины в его квартире после того, как в полицию с заявлением обратились друзья умершего.

По результатам экспертизы причиной смерти Баладжи стало самоубийство.

Он работал в компании OpenAI в течение четырех лет и участвовал в разработке ChatGPT.

В США загадочно умер один из разработчиков ChatGPT
Сухир Баладжи

Однако в августе этого года Баладжи покинул компанию и откровенно критиковал ее руководство.

По его словам, OpenAI использовала данные, защищенные авторским правом, что является нарушением закона.

Такие технологии разрушают экономическую основу создающих данные и подрывают экосистему интернета, — заявлял Баладжи в интервью журналистам The New York Times.

Представители OpenAI категорически отвергли все обвинения Баладжи, заявив, что работа с общедоступными данными отвечает принципам добросовестного использования и юридическим нормам.

Внезапная смерть разработчика Баладжи вызвала вопрос о возможной связи с критикой в адрес OpenAI. В то же время в компании выразили соболезнования семье мужчины.

Мы глубоко удивлены этой трагедией и выражаем соболезнование его близким в это трудное время, — заявили представители компании.

Что известно о последних версиях искусственного интеллекта ChatGPT

Разработчики OpenAI добавили к своей наиболее популярной модели искусственного интеллекта ChatGPT возможность анализировать видеопотоки и реагировать на действия пользователей.

В частности, ИИ получил возможность обрабатывать потоковое видео с смартфонов, компьютерных камер и экранов устройств.

В OpenAI впервые анонсировали способность ChatGPT реагировать на видео во время общения с пользователем в мае 2024 года, однако внедрение новой функции столкнулось с многочисленными трудностями.

Официально она стала доступна только 12 декабря 2024 года. В настоящее время доступ к ней получили только платные подписчики планов ChatGPT Plus, Team и Pro.

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