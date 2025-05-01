Найстаріша жінка світу померла у віці 116-ти років у Бразилії

Найстаріша людина і найстаріша жінка у світі, бразильська черниця Іна Канабарро Лукас, померла у віці 116 років.

Померла найстаріша жінка у світі Іна Канабарро Лукас

Згромадження бразильських сестер терезіанок в Порту-Алегрі оголосило про смерть Канабарро 30 квітня подякувавши «за відданість і посвяту», які вона проявляла в житті.

Канабарро стала найстарішою людиною у світі після смерті в січні японки Томіко Ітоока, якій також було 116 років.

Тепер, згідно з даними Геронтологічної дослідницької групи США (GRG) і бази даних LongeviQuest, титул найстарішої людини переходить до Етель Катерхем, мешканки графства Суррей, Англія, якій виповнилося 115 років.

Іна Канабарро Лукас

Хоча Канабарро стверджувала, що народилася 27 травня 1908 року, «її задокументована дата народження згідно з документами — 8 червня 1908 року», сказав директор GRG Роберт Янг. Поширити

Вона стала монахинею в 1934 році у віці 26 років, між Першою і Другою світовими війнами.

Своє довголіття Канабарро пояснювала волею бога.

На свій 110-й день народження вона отримала благословення від Папи Франциска, який сам помер минулого понеділка у віці 88 років.