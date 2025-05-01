Найстаріша жінка світу померла у віці 116-ти років у Бразилії

Найстаріша людина і найстаріша жінка у світі, бразильська черниця Іна Канабарро Лукас, померла у віці 116 років.
Головні тези:
- Найстаріша жінка у світі, Іна Канабарро Лукас, померла у віці 116 років у Порту-Алегрі, Бразилія.
- Після її смерті титул найстарішої людини у світі перейшов до Етель Катерхем з Англії.
- Іна Канабарро Лукас стала монахинею в 26 років і жила довге життя, пояснюючи його волею бога.
Померла найстаріша жінка у світі Іна Канабарро Лукас
Згромадження бразильських сестер терезіанок в Порту-Алегрі оголосило про смерть Канабарро 30 квітня подякувавши «за відданість і посвяту», які вона проявляла в житті.
Канабарро стала найстарішою людиною у світі після смерті в січні японки Томіко Ітоока, якій також було 116 років.
Тепер, згідно з даними Геронтологічної дослідницької групи США (GRG) і бази даних LongeviQuest, титул найстарішої людини переходить до Етель Катерхем, мешканки графства Суррей, Англія, якій виповнилося 115 років.
Вона стала монахинею в 1934 році у віці 26 років, між Першою і Другою світовими війнами.
Своє довголіття Канабарро пояснювала волею бога.
На свій 110-й день народження вона отримала благословення від Папи Франциска, який сам помер минулого понеділка у віці 88 років.
LongeviQuest повідомляє, що Канабарро була 15-ю найстарішою задокументованою людиною в історії і другою найстарішою монахинею після француженки Люсіль Рандон, яка дожила до 118 років і померла в 2023 році.
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