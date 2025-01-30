Померла легендарна співачка і акторка Маріанна Фейтфулл

30 січня пішла з життя культова британська акторка і співачка Маріанна Фейтфулл. Їй було 78 років.
Головні тези:
- Маріанна Фейтфулл співпрацювала з численними музичними зірками, такими як Нік Кейв, Уоррен Елліс, Лу Рід.
- Її кар'єра розпочалася у 60-ті роки, коли її дебютний сингл As Tears Go By потрапив до британського хіт-параду.
- Життя Маріанни Фейтфулл було наповнене злетами і падіннями, вона мала проблеми з наркотиками та здоров'ям.
Померла богиня рок-н-ролу Маріанна Фейтфулл
Про смерть жінки повідомило видання The Guardian із посиланням на представника родини Маріанни Фейтфулл.
За час своєї 60-річної карʼєри вона встигла попрацювати із Ніком Кейвом, Уорреном Еллісом, Лу Рідом і багатьма іншими зірками.
Поїхавши до Лондона в підлітковому віці, вона познайомилася з менеджером Rolling Stones Ендрю Лугом Олдхемом, який попросив Міка Джаггера та Кіта Річардса написати її дебютний сингл 1964 року As Tears Go By.
Трек потрапив до британського хіт-параду Top 10. У 1965 році Маріанна випустила ще три сингли, які потрапили в Топ-10.
Фанатам вона запамʼятається не лише як співачка, а й як акторка. Фейтфулл грала разом з Орсоном Веллсом, Олівером Рідом та Аленом Делоном. Кілька років вона перебувала у стосунках із Міком Джаггером, що активно обговорювали медіа.
Маріанна повільно змінила своє життя, закінчивши майже десятирічну перерву в музиці кантрі-альбомом Dreamin' My Dreams у 1976 році. Вона назавжди зав'язала з наркотиками у 1985 році і відтоді регулярно випускала музику.
Фейтфул також мала численні проблеми зі здоров'ям. У 2007 році вона оголосила, що хвора на гепатит С. У 2006 році вона перенесла успішну операцію після діагностування раку грудей, а в останні роки життя страждала від численних хвороб суглобів, зокрема артриту.
За час музичної карʼєри Маріанна Фейтфулл випустила 21 альбом. Останній побачив світ у 2021 році.
Померла актриса-легенда Меггі Сміт
Британська актриса Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера та “Абатство Даунтон”, померла 27 вересня у віці 89 років, повідомила її родина.
Легенда британської сцени та кіно, вона отримала дві премії "Оскар" за свою кар'єру — за "Розквіт міс Джин Броді" в 1970 році та "Каліфорнійську сюїту" в 1979 році.
Сміт мала ще чотири номінації та отримала вісім нагород Bafta.
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