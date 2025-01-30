Померла легендарна співачка і акторка Маріанна Фейтфулл

30 січня пішла з життя культова британська акторка і співачка Маріанна Фейтфулл. Їй було 78 років.

Померла богиня рок-н-ролу Маріанна Фейтфулл

Про смерть жінки повідомило видання The Guardian із посиланням на представника родини Маріанни Фейтфулл.

За час своєї 60-річної карʼєри вона встигла попрацювати із Ніком Кейвом, Уорреном Еллісом, Лу Рідом і багатьма іншими зірками.

Маріанна Фейтфулл у 1960-ті роки

Поїхавши до Лондона в підлітковому віці, вона познайомилася з менеджером Rolling Stones Ендрю Лугом Олдхемом, який попросив Міка Джаггера та Кіта Річардса написати її дебютний сингл 1964 року As Tears Go By.

Трек потрапив до британського хіт-параду Top 10. У 1965 році Маріанна випустила ще три сингли, які потрапили в Топ-10.

Фейтфулл і Джаггер

Фанатам вона запамʼятається не лише як співачка, а й як акторка. Фейтфулл грала разом з Орсоном Веллсом, Олівером Рідом та Аленом Делоном. Кілька років вона перебувала у стосунках із Міком Джаггером, що активно обговорювали медіа.

Життя Маріанни Фейтфулл було сповнене злетів і падінь. Зірка мала залежність від кокаїну та героїну. У 1970 році Фейтфулл втратила опіку над сином, розійшлася з Джаггером і стала безхатченком. Жінка жила на вулицях лондонського Сохо, намагаючись зав'язати з героїном. Поширити

Маріанна повільно змінила своє життя, закінчивши майже десятирічну перерву в музиці кантрі-альбомом Dreamin' My Dreams у 1976 році. Вона назавжди зав'язала з наркотиками у 1985 році і відтоді регулярно випускала музику.

Фейтфул також мала численні проблеми зі здоров'ям. У 2007 році вона оголосила, що хвора на гепатит С. У 2006 році вона перенесла успішну операцію після діагностування раку грудей, а в останні роки життя страждала від численних хвороб суглобів, зокрема артриту.

За час музичної карʼєри Маріанна Фейтфулл випустила 21 альбом. Останній побачив світ у 2021 році.

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