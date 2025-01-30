Померла легендарна співачка і акторка Маріанна Фейтфулл
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Померла легендарна співачка і акторка Маріанна Фейтфулл

Фейтфулл
Джерело:  The Guardian

30 січня пішла з життя культова британська акторка і співачка Маріанна Фейтфулл. Їй було 78 років.

Головні тези:

  • Маріанна Фейтфулл співпрацювала з численними музичними зірками, такими як Нік Кейв, Уоррен Елліс, Лу Рід.
  • Її кар'єра розпочалася у 60-ті роки, коли її дебютний сингл As Tears Go By потрапив до британського хіт-параду.
  • Життя Маріанни Фейтфулл було наповнене злетами і падіннями, вона мала проблеми з наркотиками та здоров'ям.

Померла богиня рок-н-ролу Маріанна Фейтфулл

Про смерть жінки повідомило видання The Guardian із посиланням на представника родини Маріанни Фейтфулл.

За час своєї 60-річної карʼєри вона встигла попрацювати із Ніком Кейвом, Уорреном Еллісом, Лу Рідом і багатьма іншими зірками.

Маріанна Фейтфулл у 1960-ті роки

Поїхавши до Лондона в підлітковому віці, вона познайомилася з менеджером Rolling Stones Ендрю Лугом Олдхемом, який попросив Міка Джаггера та Кіта Річардса написати її дебютний сингл 1964 року As Tears Go By.

Трек потрапив до британського хіт-параду Top 10. У 1965 році Маріанна випустила ще три сингли, які потрапили в Топ-10.

Фейтфулл і Джаггер

Фанатам вона запамʼятається не лише як співачка, а й як акторка. Фейтфулл грала разом з Орсоном Веллсом, Олівером Рідом та Аленом Делоном. Кілька років вона перебувала у стосунках із Міком Джаггером, що активно обговорювали медіа.

Життя Маріанни Фейтфулл було сповнене злетів і падінь. Зірка мала залежність від кокаїну та героїну. У 1970 році Фейтфулл втратила опіку над сином, розійшлася з Джаггером і стала безхатченком. Жінка жила на вулицях лондонського Сохо, намагаючись зав'язати з героїном.

Маріанна повільно змінила своє життя, закінчивши майже десятирічну перерву в музиці кантрі-альбомом Dreamin' My Dreams у 1976 році. Вона назавжди зав'язала з наркотиками у 1985 році і відтоді регулярно випускала музику.

Фейтфул також мала численні проблеми зі здоров'ям. У 2007 році вона оголосила, що хвора на гепатит С. У 2006 році вона перенесла успішну операцію після діагностування раку грудей, а в останні роки життя страждала від численних хвороб суглобів, зокрема артриту.

За час музичної карʼєри Маріанна Фейтфулл випустила 21 альбом. Останній побачив світ у 2021 році.

Померла актриса-легенда Меггі Сміт

Британська актриса Меггі Сміт, відома за фільмами про Гаррі Поттера та “Абатство Даунтон”, померла 27 вересня у віці 89 років, повідомила її родина.

Легенда британської сцени та кіно, вона отримала дві премії "Оскар" за свою кар'єру — за "Розквіт міс Джин Броді" в 1970 році та "Каліфорнійську сюїту" в 1979 році.

Сміт мала ще чотири номінації та отримала вісім нагород Bafta.

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