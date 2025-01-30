Умерла легендарная певица и актриса Марианна Фейтфулл

30 января ушла из жизни культовая британская актриса и певица Марианна Фейтфулл. Ей было 78 лет.

Умерла богиня рок-н-ролла Марианна Фейтфулл

О смерти женщины сообщило издание The Guardian со ссылкой на представителя семьи Марианны Фейтфулл.

За время своей 60-летней карьеры она успела поработать с Ником Кейвом, Уорреном Эллисом, Лу Ридом и многими другими звездами.

Марианна Фейтфулл в 1960-е годы

Уехав в Лондон в подростковом возрасте, она познакомилась с менеджером Rolling Stones Эндрю Лугом Олдхэмом, попросившим Мика Джаггера и Кита Ричардса написать ее дебютный сингл 1964 As Tears Go By.

Трек попал в британский хит-парад Top 10. В 1965 году Марианна выпустила еще три сингла, попавших в Топ-10.

Фейтфулл и Джаггер

Фанатам она запомнится не только как певица, но и актриса. Фейтфулл играла вместе с Орсоном Уэллсом, Оливером Ридом и Аленом Делоном. Несколько лет она находилась в отношениях с Миком Джаггером, активно обсуждавшихся медиа.

Жизнь Марианны Фейтфулл была полна взлетов и падений. Звезда имела зависимость от кокаина и героина. В 1970 году Фейтфулл потеряла опеку над сыном, разошлась с Джаггером и стала бездомным. Женщина жила на улицах Лондонского Сохо, пытаясь завязать с героином. Поделиться

Марианна медленно изменила свою жизнь, окончив почти десятилетний перерыв в музыке кантри-альбомом Dreamin My Dreams в 1976 году. Она навсегда завязала с наркотиками в 1985 году и регулярно выпускала музыку.

У Фейтфула также были многочисленные проблемы со здоровьем. В 2007 году она объявила, что больна гепатитом С. В 2006 году она перенесла успешную операцию после диагностирования рака груди, а в последние годы жизни страдала от многочисленных заболеваний суставов, в частности артрита.

За время музыкальной карьеры Марианна Фейтфулл выпустила 21 альбома. Последний увидел свет в 2021 году.

Умерла актриса-легенда Мэгги Смит

Британская актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере и "Аббатстве Даунтон", умерла 27 сентября в возрасте 89 лет, сообщила ее семья.

Легенда британской сцены и кино, она получила две премии "Оскар" за свою карьеру — за "Расцвет мисс Джин Броди" в 1970 году и "Калифорнийскую сюиту" в 1979 году.