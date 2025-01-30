Умерла легендарная певица и актриса Марианна Фейтфулл

30 января ушла из жизни культовая британская актриса и певица Марианна Фейтфулл. Ей было 78 лет.
Главные тезисы
- Марианна Фейтфулл — легендарная певица и актриса, известная своими коллаборациями с Ником Кейвом, Уорреном Эллисом, Лу Ридом.
- Ее карьера началась в 60-е годы с хита As Tears Go By.
- Марианна боролась с зависимостью от наркотиков, сталкивалась с проблемами здоровья, включая гепатит С и рак груди.
- Последний альбом Фейтфулл вышел в 2021 году, за ее 60-летнюю карьеру было выпущено 21 альбом.
Умерла богиня рок-н-ролла Марианна Фейтфулл
О смерти женщины сообщило издание The Guardian со ссылкой на представителя семьи Марианны Фейтфулл.
За время своей 60-летней карьеры она успела поработать с Ником Кейвом, Уорреном Эллисом, Лу Ридом и многими другими звездами.
Уехав в Лондон в подростковом возрасте, она познакомилась с менеджером Rolling Stones Эндрю Лугом Олдхэмом, попросившим Мика Джаггера и Кита Ричардса написать ее дебютный сингл 1964 As Tears Go By.
Трек попал в британский хит-парад Top 10. В 1965 году Марианна выпустила еще три сингла, попавших в Топ-10.
Фанатам она запомнится не только как певица, но и актриса. Фейтфулл играла вместе с Орсоном Уэллсом, Оливером Ридом и Аленом Делоном. Несколько лет она находилась в отношениях с Миком Джаггером, активно обсуждавшихся медиа.
Марианна медленно изменила свою жизнь, окончив почти десятилетний перерыв в музыке кантри-альбомом Dreamin My Dreams в 1976 году. Она навсегда завязала с наркотиками в 1985 году и регулярно выпускала музыку.
У Фейтфула также были многочисленные проблемы со здоровьем. В 2007 году она объявила, что больна гепатитом С. В 2006 году она перенесла успешную операцию после диагностирования рака груди, а в последние годы жизни страдала от многочисленных заболеваний суставов, в частности артрита.
За время музыкальной карьеры Марианна Фейтфулл выпустила 21 альбома. Последний увидел свет в 2021 году.
Умерла актриса-легенда Мэгги Смит
Британская актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере и "Аббатстве Даунтон", умерла 27 сентября в возрасте 89 лет, сообщила ее семья.
Легенда британской сцены и кино, она получила две премии "Оскар" за свою карьеру — за "Расцвет мисс Джин Броди" в 1970 году и "Калифорнийскую сюиту" в 1979 году.
Смит получила еще четыре номинации и получила восемь наград Bafta.
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