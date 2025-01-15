У віці 100 років померла легендарна розвідниця та зв'язкова УПА Ангелина Паламар

Зв'язкова Української Повстанської Армії, видатна українка та розвідниця Ангелина Паламар померла 15 січня на 101 році життя. Минулого року вона отримала відзнаку ГУР МО — медаль "Україна понад усе!".

Померла легендарна розвідниця УПА Ангелина Паламар

Про смерть розвідниці повідомив, зокрема, начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

У 15 років Ангелина Паламар стала свідком злочинів російських окупантів — працівники НКВД прямо на очах у дівчинки розстріляли батька та брата на подвір'ї дому. Юна Ангелина після цього вирішила приєднатися до лав Української Повстанської Армії та стала зв'язковою на псевдо "Орися". Кирило Буданов Начальник ГУР МО

Через деякий час Ангелину схопили радянські спецслужби та засудили дівчину після тривалих допитів та катувань до 10 років таборів і 5 років заслання.

Та попри всі ці випробування вона не зламалася, не видала побратимів і залишилася вірною справі боротьби за українську Незалежність.

Ангелина Омелянівна пройшла крізь жорна більшовицьких катівень — півтора десятка років провела в таборах каральної російсько-радянської системи. Вистояла, зберегла у серці віру в Україну і любов до неї, побачила відновлення незалежності держави, за яку боролась, виховала дітей і онуків, — підкреслює начальник ГУР МО. Поширити

Ангелина Паламар

Він додав, що Ангелина Омелянівна переживала й молилась за кожного українського воїна, хто захищає державу в боях з російськими загарбниками.

Нині наша тиха молитва і добре слово — за спочилу у вічності Ангелину Паламар. Світла пам'ять і вічна пошана. Мої співчуття усім рідним та близьким видатної Українки Ангелини Паламар.

ГУР нагородило розвідницю УПА Ангелину Паламар

У листопаді 2024 року на честь 100-річного ювілею "Орися" отримала символічну нагороду "Україна — понад усе" від українських розвідників.

Ангелину Паламар нагородили за дорученням Кирила Буданова бійці спецпідрозділу «Аратта» і речник розвідки Андрій Юсов.