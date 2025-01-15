У віці 100 років померла легендарна розвідниця та зв'язкова УПА Ангелина Паламар

Зв'язкова Української Повстанської Армії, видатна українка та розвідниця Ангелина Паламар померла 15 січня на 101 році життя. Минулого року вона отримала відзнаку ГУР МО — медаль "Україна понад усе!".
Головні тези:
- Ангелина Паламар померла на 101 році життя.
- На протязі понад десятка років перебувала в таборах каральної радянської системи, не зрадила своїх побратимів та залишилася вірною справі української незалежності.
- Віддана боротьбі за Українську Незалежність, Ангеліна Паламар залишила почесне місце в історії України та серцях громадян.
Померла легендарна розвідниця УПА Ангелина Паламар
Про смерть розвідниці повідомив, зокрема, начальник ГУР МО України Кирило Буданов.
Через деякий час Ангелину схопили радянські спецслужби та засудили дівчину після тривалих допитів та катувань до 10 років таборів і 5 років заслання.
Та попри всі ці випробування вона не зламалася, не видала побратимів і залишилася вірною справі боротьби за українську Незалежність.
Він додав, що Ангелина Омелянівна переживала й молилась за кожного українського воїна, хто захищає державу в боях з російськими загарбниками.
Нині наша тиха молитва і добре слово — за спочилу у вічності Ангелину Паламар. Світла пам'ять і вічна пошана. Мої співчуття усім рідним та близьким видатної Українки Ангелини Паламар.
ГУР нагородило розвідницю УПА Ангелину Паламар
У листопаді 2024 року на честь 100-річного ювілею "Орися" отримала символічну нагороду "Україна — понад усе" від українських розвідників.
Ангелину Паламар нагородили за дорученням Кирила Буданова бійці спецпідрозділу «Аратта» і речник розвідки Андрій Юсов.
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