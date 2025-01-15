В возрасте 100 лет скончалась легендарная разведчица и связная УПА Ангелина Паламарь
Категория
Украина
Дата публикации

В возрасте 100 лет скончалась легендарная разведчица и связная УПА Ангелина Паламарь

Кирилл Буданов
Паламарь
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Связная Украинской Повстанческой Армии, выдающаяся украинка и разведчица Ангелина Паламарь умерла 15 января на 101 году жизни. В прошлом году она получила награду ГУР МО — медаль "Украина превыше всего!".

Главные тезисы

  • Ангелина Паламарь — легендарная разведчица и связная УПА, скончалась на 101-м году жизни.
  • Она была предана борьбе за украинскую независимость и оставила почетное место в истории Украины.
  • В ноябре 2024 года награждена медалью “Украина превыше всего” от ГУР МО за выдающиеся подвиги.

Умерла легендарная разведчица УПА Ангелина Паламарь

О смерти разведчицы сообщил, в частности, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

В 15 лет Ангелина Паламарь стала свидетелем преступлений российских оккупантов — работники НКВД прямо на глазах у девочки расстреляли отца и брата во дворе дома. Юная Ангелина после этого решила присоединиться к рядам Украинской Повстанческой Армии и стала связной на псевдо "Орися".

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР МО

Через некоторое время Ангелину схватили советские спецслужбы и осудили девушку после продолжительных допросов и пыток к 10 годам лагерей и 5 годам ссылки.

Но при всех этих испытаниях она не сломалась, не выдала собратьев и осталась верной делу борьбы за украинскую Независимость.

Ангелина Емельяновна прошла сквозь жернова большевистских застенков — полтора десятка лет провела в лагерях карательной русско-советской системы. Выстояла, сохранила в сердце веру в Украину и любовь к ней, увидела восстановление независимости государства, за которое боролась, воспитала детей и внуков, подчеркивает начальник ГУР МО.

Ангелина Паламарь

Он добавил, что Ангелина Емельяновна переживала и молилась за каждого украинского воина, защищающего государство в боях с российскими захватчиками.

Ныне наша тихая молитва и доброе слово — за усопшую в вечности Ангелину Паламарь. Светлая память и вечное уважение. Мои соболезнования всем родным и близким выдающейся Украинки Ангелины Паламарь.

ГУР наградило разведчицу УПА Ангелину Паламарь

В ноябре 2024 года в честь 100-летнего юбилея "Орися" получила символическую награду "Украина — больше всего" от украинских разведчиков.

Ангелину Паламарь наградили по поручению Кирилла Буданова бойцы спецподразделения «Аратта» и спикер разведки Андрей Юсов.

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