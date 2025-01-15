В возрасте 100 лет скончалась легендарная разведчица и связная УПА Ангелина Паламарь

Связная Украинской Повстанческой Армии, выдающаяся украинка и разведчица Ангелина Паламарь умерла 15 января на 101 году жизни. В прошлом году она получила награду ГУР МО — медаль "Украина превыше всего!".
Главные тезисы
- Ангелина Паламарь — легендарная разведчица и связная УПА, скончалась на 101-м году жизни.
- Она была предана борьбе за украинскую независимость и оставила почетное место в истории Украины.
- В ноябре 2024 года награждена медалью “Украина превыше всего” от ГУР МО за выдающиеся подвиги.
Умерла легендарная разведчица УПА Ангелина Паламарь
О смерти разведчицы сообщил, в частности, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
Через некоторое время Ангелину схватили советские спецслужбы и осудили девушку после продолжительных допросов и пыток к 10 годам лагерей и 5 годам ссылки.
Но при всех этих испытаниях она не сломалась, не выдала собратьев и осталась верной делу борьбы за украинскую Независимость.
Он добавил, что Ангелина Емельяновна переживала и молилась за каждого украинского воина, защищающего государство в боях с российскими захватчиками.
Ныне наша тихая молитва и доброе слово — за усопшую в вечности Ангелину Паламарь. Светлая память и вечное уважение. Мои соболезнования всем родным и близким выдающейся Украинки Ангелины Паламарь.
ГУР наградило разведчицу УПА Ангелину Паламарь
В ноябре 2024 года в честь 100-летнего юбилея "Орися" получила символическую награду "Украина — больше всего" от украинских разведчиков.
Ангелину Паламарь наградили по поручению Кирилла Буданова бойцы спецподразделения «Аратта» и спикер разведки Андрей Юсов.
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