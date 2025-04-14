Нобелівський лавреат Маріо Варґас Льйоса помер у віці 89 років

У віці 89 років помер нобелівський лавреат, письменник та популяризатор латиноамериканської літератури Маріо Варґас Льйоса.
Головні тези:
- Померлий Маріо Варгас Льйоса залишив великий творчий доробок та отримав Нобелівську премію.
- Маріо Варґас Льйоса залишився одним з найвпливовіших письменників Латинської Америки.
Помер письменник Маріо Варґас Льйоса
Про смерть письменника повідомила його родина — Альваро, Гонсало і Моргана Варгас Льйоса. Льйоса "мирно пішов з життя в Лімі... в оточенні своєї сім'ї".
Варгос Льйоса "мирно пішов з життя в Лімі... в оточенні своєї сім'ї", — написали вони.
Причин смерті не називали.
Української вийшло три його романи:
"Свято цапа" від видавництва Фабула у 2024 році,
"Скромний герой" у Фоліо в 2014 році,
"Поклик племені" від Видавництва Анетти Антоненко у 2022 році.
Письменницька кар'єра Льйоси тривала понад 50 років й за цей час він створив низку романів, театральних п'єс і есеїв. У 2010 році він здобув Нобелівську премію за "картографію владних структур і гостре зображення людського опору, бунту й поразки".
Крім письменницької кар'єри, Маріо Варґас Льйоса розпочинав політичну кар'єру, балотувавшись у президенти Перу. Втім ця спроба стала невдалою, він програв у другому турі Альберто Фухіморі.
З мого політичного досвіду я зрозумів, що я письменник, а не політик. Частково я живу тим життям, яке маю, тому що хотів жити повним пригод життям. Але мої найкращі пригоди більше літературні, ніж політичні, — пояснював письменник.
У 1963 році в Іспанії вийшов його перший роман "Час героя". Історія про вбивство у військовій академії імені Леонсіо Прадо виявилася настільки шокуючою для Перу, що 1000 примірників книги спалили перед входом до академії. В ній Льйоса провів два роки у свій підлітковий період.
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