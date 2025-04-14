Нобелівський лавреат Маріо Варґас Льйоса помер у віці 89 років
Категорія
Культура
Дата публікації

Нобелівський лавреат Маріо Варґас Льйоса помер у віці 89 років

Льоса
Джерело:  The Guardian

У віці 89 років помер нобелівський лавреат, письменник та популяризатор латиноамериканської літератури Маріо Варґас Льйоса.

Головні тези:

  • Померлий Маріо Варгас Льйоса залишив великий творчий доробок та отримав Нобелівську премію.
  • Маріо Варґас Льйоса залишився одним з найвпливовіших письменників Латинської Америки.

Помер письменник Маріо Варґас Льйоса

Про смерть письменника повідомила його родина — Альваро, Гонсало і Моргана Варгас Льйоса. Льйоса "мирно пішов з життя в Лімі... в оточенні своєї сім'ї".

Варгос Льйоса "мирно пішов з життя в Лімі... в оточенні своєї сім'ї", — написали вони.

Причин смерті не називали.

Його відхід засмутить його родичів, друзів і читачів по всьому світу, але ми сподіваємося, що вони знайдуть втіху, як і ми, в тому, що він прожив довге, сповнене пригод і плідне життя і залишив після себе доробок, який переживе його.

Української вийшло три його романи:

  • "Свято цапа" від видавництва Фабула у 2024 році,

  • "Скромний герой" у Фоліо в 2014 році,

  • "Поклик племені" від Видавництва Анетти Антоненко у 2022 році.

Письменницька кар'єра Льйоси тривала понад 50 років й за цей час він створив низку романів, театральних п'єс і есеїв. У 2010 році він здобув Нобелівську премію за "картографію владних структур і гостре зображення людського опору, бунту й поразки".

Крім письменницької кар'єри, Маріо Варґас Льйоса розпочинав політичну кар'єру, балотувавшись у президенти Перу. Втім ця спроба стала невдалою, він програв у другому турі Альберто Фухіморі.

З мого політичного досвіду я зрозумів, що я письменник, а не політик. Частково я живу тим життям, яке маю, тому що хотів жити повним пригод життям. Але мої найкращі пригоди більше літературні, ніж політичні, — пояснював письменник.

У 1963 році в Іспанії вийшов його перший роман "Час героя". Історія про вбивство у військовій академії імені Леонсіо Прадо виявилася настільки шокуючою для Перу, що 1000 примірників книги спалили перед входом до академії. В ній Льйоса провів два роки у свій підлітковий період.

В подальших своїх творах він досліджував теми політики, корупції, проблему диктатури в історії Латинської Америки.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Щоденник вбитого окупантами письменника Вакуленка надрукують у Канаді
Володимир Вакуленко
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Раптово пішов з життя український письменник Дмитро Капранов
Дмитро Капранов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На фронті загинув військовий і письменник Василь Паламарчук
Паламарчук

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?