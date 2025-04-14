Нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса скончался в возрасте 89 лет

В возрасте 89 лет скончался нобелевский лауреат, писатель и популяризатор латиноамериканской литературы Марио Варгас Льоса.

Умер писатель Марио Варгас Льоса

О смерти писателя сообщила его семья – Альваро, Гонсало и Моргана Варгас Льоса. Льоса "мирно ушел из жизни в Лиме... в окружении своей семьи".

Варгос Льоса "мирно ушел из жизни в Лиме... в окружении своей семьи", - написали они.

Причины смерти не называли.

Его уход огорчит его родственников, друзей и читателей по всему миру, но мы надеемся, что они найдут утешение, как и мы, в том, что он прожил долгую, полную приключений и плодотворную жизнь и оставил после себя наследие, которое переживет его. Поделиться

Украинской вышло три его романа:

"Праздник козла" от издательства Фабула в 2024 году,

"Скромный герой" в Фолио в 2014 году,

"Зов племени" от Издательства Анетты Антоненко в 2022 году.

Писательская карьера Льосы длилась более 50 лет, и за это время он создал ряд романов, театральных пьес и эссе. В 2010 году он получил Нобелевскую премию за "картографию властных структур и острое изображение человеческого сопротивления, бунта и поражения".

Кроме писательской карьеры, Марио Варгас Льоса начинал политическую карьеру, баллотировавшись в президенты Перу. Впрочем, эта попытка стала неудачной, он проиграл во втором туре Альберто Фухимори.

По моему политическому опыту я понял, что я писатель, а не политик. Частично я живу той жизнью, которую имею, потому что хотел жить полной приключений жизнью. Но мои лучшие приключения больше литературны, чем политические, – объяснял писатель.

В 1963 году в Испании вышел его первый роман "Время героя". История об убийстве в военной академии имени Леонсио Прадо оказалась настолько шокирующей Перу, что 1000 экземпляров книги сожгли перед входом в академию. В ней Льос провел два года в свой подростковый период.