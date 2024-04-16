Внезапно ушел из жизни украинский писатель Дмитрий Капранов

16 апреля стало известно о смерти известного украинского писателя Дмитрия Капранова. Ему было 56 лет.

Дмитрий Капранов ушел из жизни

Об этом сообщили на странице братьев Капрановых в соцсетях.

Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно скончался Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, извините, — сказано в сообщении. Поделиться

Причина смерти украинского писателя пока неизвестна.

Что важно знать о братьях Капрановых

Виталий и Дмитрий Капрановы — украинские писатели, издатели, публицисты, общественные деятели, блогеры.

Они родились 24 июля 1967 года в Дубоссарах, ныне Молдова.

Несмотря на то, что высшее образование братья Капрановы получили в Уральском политехническом институте (Свердловск, РФ) и Московском энергетическом институте по специальности «Техническая кибернетика», это не помешало им в будущем развивать и пропагандировать украинскую историю и культуру.

Первый книжный проект Капрановых — каталог книг по почте «Книгоноша». В 1998 году братья Капрановы собрали из всех издательств все книги на украинском языке, которые были на складах, — независимо от года издания.

Братья Капрановы (Фото: facebook.com)

Таких книг набралось 600 названий, все они вошли в первый каталог (в 1998 г. в Украине было только 600 названий книг на украинском языке, что засвидетельствовано документально).