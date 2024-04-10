Умер британский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс. Он предсказал существование новой элементарной частицы – так называемого бозона Хиггса, существование которой подтвердили через 50 лет.

Умер всемирно известный физик Питер Хиггс

О смерти выдающегося ученого сообщил Эдинбургский университет. Профессор скончался в возрасте 94 лет у себя дома 8 апреля после непродолжительной неназванной болезни.

Питер Хиггс был выдающейся личностью — действительно талантливым ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания о окружающем нас мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, и его наследие будет продолжать вдохновлять многих будущих поколений, сказал профессор сэр Питер Мэтисон, директор Эдинбургского университета. Поделиться

На сайте указано, что профессор Гиггс также был отличным учителем и наставником, вдохновляя поколение молодых ученых.

Бозон Хиггса и Нобелевская премия

Профессор Хиггс впервые предложил идею существования так называемого бозона Гиггса в 1964 году.

Прошло почти 50 лет, прежде чем существование частицы можно было бы подтвердить. Эксперименты на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН наконец-то подтвердили теорию Хиггса в 2012 году.

Он получил Нобелевскую премию по физике за эту работу в 2013 году вместе с Франсуа Энглером.

Механизм Хиггса является общепризнанным важным компонентом Стандартной модели физики элементарных частиц, без которого многие массивные частицы были бы безмассовыми.