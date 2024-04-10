Умер британский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Питер Хиггс. Он предсказал существование новой элементарной частицы – так называемого бозона Хиггса, существование которой подтвердили через 50 лет.
Умер всемирно известный физик Питер Хиггс
О смерти выдающегося ученого сообщил Эдинбургский университет. Профессор скончался в возрасте 94 лет у себя дома 8 апреля после непродолжительной неназванной болезни.
На сайте указано, что профессор Гиггс также был отличным учителем и наставником, вдохновляя поколение молодых ученых.
Бозон Хиггса и Нобелевская премия
Профессор Хиггс впервые предложил идею существования так называемого бозона Гиггса в 1964 году.
Прошло почти 50 лет, прежде чем существование частицы можно было бы подтвердить. Эксперименты на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН наконец-то подтвердили теорию Хиггса в 2012 году.
Он получил Нобелевскую премию по физике за эту работу в 2013 году вместе с Франсуа Энглером.
Механизм Хиггса является общепризнанным важным компонентом Стандартной модели физики элементарных частиц, без которого многие массивные частицы были бы безмассовыми.
Интересно, что профессор выражал недовольство прозвищем «частица Бога», которую в популярной литературе давали бозону Хиггса. Он считал, что это запутывает людей и дает ложное представление, будто открытие этой частицы как-то доказывает существование Бога. Сам учёный был атеистом.
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