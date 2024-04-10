Відкрив "частинку Бога". Помер Нобелівський лауреат з фізики Пітер Гіггс
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Відкрив "частинку Бога". Помер Нобелівський лауреат з фізики Пітер Гіггс

Пітер Гіггс

Помер британський фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії Пітер Гіггс. Він передбачив існування нової елементарної частинки – так званого бозона Гіггса, існування якої підтвердили за 50 років.

Помер всесвітньо відомий фізик Пітер Гіггс

Про смерть видатного науковця повідомив Единбурзький університет. Професор помер у віці 94 років у себе вдома 8 квітня після нетривалої неназваної хвороби.

Пітер Хіггс був видатною особистістю – справді талановитим ученим, чиє бачення та уява збагатили наші знання про світ, який нас оточує. Його новаторська робота надихнула тисячі вчених, і його спадщина продовжуватиме надихати багатьох майбутніх поколінь, — сказав професор сер Пітер Метісон, директор Единбурзького університету.

На сайті зазначено, що професор Гіггс також був чудовим учителем і наставником, надихаючи покоління молодих учених.

Бозон Гіггса і Нобелівська премія

Професор Гіггс вперше запропонував ідею існування так званого бозона Гіггса у 1964 році.

Минуло майже 50 років, перш ніж існування частинки можна було б підтвердити. Експерименти на Великому адронному колайдері в ЦЕРН нарешті підтвердили теорію Гіггса в 2012 році.

Він отримав Нобелівську премію з фізики за цю роботу в 2013 році разом з Франсуа Енглером.

Механізм Гіггса є загальновизнаним важливим компонентом Стандартної моделі фізики елементарних частинок, без якого багато масивних частинок були б безмасовими.

Цікаво, що професор висловлював невдоволення прізвиськом «частинка Бога», яку в популярній літературі давали бозону Хіггса. Він вважав, що це заплутує людей і дає хибне уявлення, ніби відкриття цієї частинки якось доводить існування Бога. Сам науковець був атеїстом.

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Категорія
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