Умер самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора

3 апреля, в возрасте 114 лет, ушел из жизни гражданин Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора. 2 года назад его занесли в Книгу рекордов Гиннеса как старейшего мужчины в мире.

Что известно о смерти старейшего мужчины планеты

Первым эту новость сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своих социальных сетях.

Он выразил соболезнования членам семьи и друзьям покойного дедушки.

Я обнимаю и выражаю соболезнования его семье и всему городу Эль-Кобре, штат Тачира. Пусть Бог примет его в своей святой славе! — сказано в заявлении главы государства. Поделиться

Juan Vicente Pérez Mora ha trascendido hacia la eternidad a sus 114 años, tachirense del poblado de El Cobre que le regaló a Venezuela el Récord Guinness por ser el hombre más longevo del mundo. Envío mi abrazo y condolencias a sus familiares y a todo el pueblo de El Cobre estado… pic.twitter.com/ieVPosm8dt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 3, 2024

В книге рекордов Гиннесса указано, 4 февраля 2022 гражданина Венесуэлы официально признали самым старым мужчиной в мире.

На тот момент ему было 112 лет и 253 дня.

Кто такой Хуан Висенте Перес Мора

Будущий старожил родился 27 мая 1909 года в Эль-Кобре (Тачира, Венесуэла).

В пятилетнем возрасте он начал работать вместе со своим папой и братьями в сельском хозяйстве и помогал в сборе сахарного тростника и кофе.

Впоследствии он стал шерифом и отвечал за разрешение земельных и семейных споров, продолжая работать в сельском хозяйстве.

Следует обратить внимание на то, что у него есть 11 детей, а также 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.

В мае 2019 года он отпраздновал свое 110-летие, став первым известным мужчиной-долгожителем из Венесуэлы. В 2022 году, после смерти 112-летнего Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия из Испании, Перес Мора стал старейшим живым мужчиной в мире. Поделиться

Более того, он также попал в рейтинг старейших мужчин в истории человечества.