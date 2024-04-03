Умер самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора
Категория
Мир
Дата публикации

Умер самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора

Хуан Висенте Перес Мора
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Источник:  online.ua

3 апреля, в возрасте 114 лет, ушел из жизни гражданин Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора. 2 года назад его занесли в Книгу рекордов Гиннеса как старейшего мужчины в мире.

Что известно о смерти старейшего мужчины планеты

Первым эту новость сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своих социальных сетях.

Он выразил соболезнования членам семьи и друзьям покойного дедушки.

Я обнимаю и выражаю соболезнования его семье и всему городу Эль-Кобре, штат Тачира. Пусть Бог примет его в своей святой славе! — сказано в заявлении главы государства.

В книге рекордов Гиннесса указано, 4 февраля 2022 гражданина Венесуэлы официально признали самым старым мужчиной в мире.

На тот момент ему было 112 лет и 253 дня.

Кто такой Хуан Висенте Перес Мора

Будущий старожил родился 27 мая 1909 года в Эль-Кобре (Тачира, Венесуэла).

В пятилетнем возрасте он начал работать вместе со своим папой и братьями в сельском хозяйстве и помогал в сборе сахарного тростника и кофе.

Впоследствии он стал шерифом и отвечал за разрешение земельных и семейных споров, продолжая работать в сельском хозяйстве.

Следует обратить внимание на то, что у него есть 11 детей, а также 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.

В мае 2019 года он отпраздновал свое 110-летие, став первым известным мужчиной-долгожителем из Венесуэлы. В 2022 году, после смерти 112-летнего Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия из Испании, Перес Мора стал старейшим живым мужчиной в мире.

Более того, он также попал в рейтинг старейших мужчин в истории человечества.

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