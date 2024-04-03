Умер самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Мора

3 апреля, в возрасте 114 лет, ушел из жизни гражданин Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора. 2 года назад его занесли в Книгу рекордов Гиннеса как старейшего мужчины в мире.
Что известно о смерти старейшего мужчины планеты
Первым эту новость сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своих социальных сетях.
Он выразил соболезнования членам семьи и друзьям покойного дедушки.
В книге рекордов Гиннесса указано, 4 февраля 2022 гражданина Венесуэлы официально признали самым старым мужчиной в мире.
На тот момент ему было 112 лет и 253 дня.
Кто такой Хуан Висенте Перес Мора
Будущий старожил родился 27 мая 1909 года в Эль-Кобре (Тачира, Венесуэла).
В пятилетнем возрасте он начал работать вместе со своим папой и братьями в сельском хозяйстве и помогал в сборе сахарного тростника и кофе.
Впоследствии он стал шерифом и отвечал за разрешение земельных и семейных споров, продолжая работать в сельском хозяйстве.
Следует обратить внимание на то, что у него есть 11 детей, а также 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.
Более того, он также попал в рейтинг старейших мужчин в истории человечества.
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