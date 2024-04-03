Помер найстаріший чоловік у світі Хуан Вісенте Перес Мора
Категорія
Світ
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Помер найстаріший чоловік у світі Хуан Вісенте Перес Мора

Хуан Вісенте Перес Мор
Джерело:  online.ua

3 квітня, у віці 114 років, пішов з життя громадянин Венесуели Хуан Вісенте Перес Мора. 2 роки тому його занесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішого чоловіка у світі.

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Першим цю звістку сповістив президент Венесуели Ніколас Мадуро у свої соціальних мережах.

Він висловив співчуття членам родини та друзям покійного дідуся.

Я обіймаю і висловлюю співчуття його сім’ї та всьому місту Ель-Кобре, штат Тачира. Нехай Бог прийме його у своїй святій славі! — йдеться в заяві глави держави.

У книзі рекордів Гіннесса зазначається, 4 лютого 2022 року громадянина Венесуели офіційно визнали найстарішим чоловіком у світі.

На той момент йому було 112 років і 253 дні.

Хто такий Хуан Вісенте Перес Мора

Майбутній старожил народився 27 травня 1909 року в Ель-Кобре (Тачира, Венесуела).

У п’ятирічному віці він почав працювати разом зі своїм татом і братами в сільському господарстві та допомагав у зборі цукрової тростини та кави.

Згодом він став шерифом і відповідав за вирішення земельних і сімейних суперечок, продовжуючи працювати в сільському господарстві.

Варто звернути увагу на те, що у нього є 11 дітей та станом на 2022 рік він мав 41 онука, 18 правнуків і 12 праправнуків.

У травні 2019 року він відсвяткував своє 110-річчя, ставши першим відомим чоловіком-довгожителем із Венесуели. В 2022 році, після смерті 112-річного Сатурніно де ла Фуенте Гарсія з Іспанії, Перес Мора став найстарішим живим чоловіком у світі.

Ба більше, він також потрапив до рейтингу найстаріших чоловіків в історії людства.

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