Помер найстаріший чоловік у світі Хуан Вісенте Перес Мора

3 квітня, у віці 114 років, пішов з життя громадянин Венесуели Хуан Вісенте Перес Мора. 2 роки тому його занесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішого чоловіка у світі.
Що відомо про смерть найстарішого чоловіка планети
Першим цю звістку сповістив президент Венесуели Ніколас Мадуро у свої соціальних мережах.
Він висловив співчуття членам родини та друзям покійного дідуся.
У книзі рекордів Гіннесса зазначається, 4 лютого 2022 року громадянина Венесуели офіційно визнали найстарішим чоловіком у світі.
На той момент йому було 112 років і 253 дні.
Хто такий Хуан Вісенте Перес Мора
Майбутній старожил народився 27 травня 1909 року в Ель-Кобре (Тачира, Венесуела).
У п’ятирічному віці він почав працювати разом зі своїм татом і братами в сільському господарстві та допомагав у зборі цукрової тростини та кави.
Згодом він став шерифом і відповідав за вирішення земельних і сімейних суперечок, продовжуючи працювати в сільському господарстві.
Варто звернути увагу на те, що у нього є 11 дітей та станом на 2022 рік він мав 41 онука, 18 правнуків і 12 праправнуків.
Ба більше, він також потрапив до рейтингу найстаріших чоловіків в історії людства.
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