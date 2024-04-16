Раптово пішов з життя український письменник Дмитро Капранов
Категорія
Культура
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Раптово пішов з життя український письменник Дмитро Капранов

Дмитро Капранов
Джерело:  online.ua

16 квітня стало відомо про смерть відомого українського письменника Дмитра Капранова. Йому було 56 років.

Дмитро Капранов пішов з життя

Про це повідомили на сторінці братів Капранових у соцмережах.

Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте, — йдеться в повідомленні.

Причина смерті українського письменника наразі невідома.

Що важливо знати про братів Капранових

Віталій та Дмитро Капранови — українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери.

Вони народилися 24 липня 1967 року в Дубоссарах, нині Молдова. Мають старшого брата Сергія.

Попри те, що вищу освіту брати Капранови здобули в Уральському політехнічному інституті (Свердловськ, РФ) та Московському енергетичному інституті за фахом «Технічна кібернетика», це не завадило їм в майбутньому розвивати та пропагувати українську історію та культуру.

Перший книжковий проєкт Капранових — каталог книжок поштою «Книгоноша». У 1998 р. році брати Капранови зібрали з усіх видавництв усі книжки українською мовою, які були на складах, — незалежно від року видання.

Брати Капранови (Фото: facebook.com)

Таких книжок набралося 600 назв, усі вони ввійшли до першого каталогу (1998 р. в Україні існувало лише 600 назв книжок українською мовою, що засвідчено документально).

Варто також зазначити, що одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну брати Капранови боролися з окупантами зі зброєю в руках у Києві в лавах полку "Азов".

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