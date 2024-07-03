На фронте погиб военный и писатель Василий Паламарчук
Категория
Украина
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На фронте погиб военный и писатель Василий Паламарчук

Паламарчук
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Источник:  online.ua

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб юрист и писатель из Олешек на Херсонщине Василий Паламарчук.

Главные тезисы

  • Василий Паламарчук был участником АТО и автором книги о службе в ВСУ в 2014-2015 годах.
  • Артур Сниткус, представитель квир-сообщества, потерял жизнь во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
  • Гибель двух героев вызвала глубокую скорбь и соболезнования со стороны родных и близких.
  • Память о Василии Паламарчуке и Артуре Сниткусе будет жить в сердцах тех, кто ценит их преданность и отвагу.

Погиб Василий Паламарчук

О гибели бойца 3 июля сообщила в Фейсбуке пресс-служба Олешковской территориальной общины.

Сегодня на восточном направлении во время выполнения боевой задачи погиб наш земляк, военный, писатель Василий Паламарчук — любимый мужчина и любящий отец троих детей.

Близкая знакомая Паламарчука Елена Каспиркевич отметила, что это произошло в Донецкой области.

Василий Паламарчук принимал участие в АТО, в начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам Киевской терробороны, освобождал Киевщину, воевал в Харьковской и Донецкой областях. Является автором книги "Військовий непотріб", в которой изложил опыт службы в 2014-2015 гг.

В Донецкой области погиб воин и квир-артист Артур Сниткус

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб украинский художник, музыкант и стилист, представитель квир-сообщества, боец Артур Сниткус. Герою было 36 лет.

Артур Сниткус

О трагедии сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Герой отдал свою жизнь 7 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Сочувствуем всем родным и близким защитника. Искренне разделяем боль утраты и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память нашему защитнику!

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