На фронте погиб военный и писатель Василий Паламарчук

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб юрист и писатель из Олешек на Херсонщине Василий Паламарчук.

Погиб Василий Паламарчук

О гибели бойца 3 июля сообщила в Фейсбуке пресс-служба Олешковской территориальной общины.

Сегодня на восточном направлении во время выполнения боевой задачи погиб наш земляк, военный, писатель Василий Паламарчук — любимый мужчина и любящий отец троих детей. Поделиться

Близкая знакомая Паламарчука Елена Каспиркевич отметила, что это произошло в Донецкой области.

Василий Паламарчук принимал участие в АТО, в начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам Киевской терробороны, освобождал Киевщину, воевал в Харьковской и Донецкой областях. Является автором книги "Військовий непотріб", в которой изложил опыт службы в 2014-2015 гг.

В Донецкой области погиб воин и квир-артист Артур Сниткус

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб украинский художник, музыкант и стилист, представитель квир-сообщества, боец Артур Сниткус. Герою было 36 лет.

Артур Сниткус

О трагедии сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.