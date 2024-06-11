Квир-художник Артур Сниткус погиб на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Квир-художник Артур Сниткус погиб на фронте

Сниткус
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Источник:  online.ua

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб украинский художник, музыкант и стилист, представитель квир-сообщества, боец Артур Сниткус. Герою было 36 лет.

Главные тезисы

  • Артур Сниткус — герой, погибший на фронте в Донецкой области, известный украинский художник, музыкант и стилист.
  • Его творчество в русле ЛГБТК+ останется как память через компиляцию SESTRO.
  • Украинские художники выразили соболезнования семье и друзьям Артура, отметив его талант и вклад в художественную сферу.
  • Артур Сниткус был ярким представителем квир-сообщества, известен как электронный музыкант и талантливый стилист.
  • Трагическая гибель Артура вызвала глубокие сожаления и скорбь у многих украинских художников и коллег по квир-сообществу.

В Донецкой области погиб воин и квир-артист Артур Сниткус

О трагедии сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Герой отдал свою жизнь 7 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Сочувствуем всем родным и близким защитника. Искренне разделяем боль утраты и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память нашему защитнику!

В социальных сетях соболезнованиями поделились другие украинские художники. В частности, перформер Саша Курмаз вспомнил встречу со Сниткусом в 2011 году:

Мы время от времени пересекались на разных событиях, не были близки, но всегда весело проводили время вместе. Рядом с ним всегда было тепло и уютно. Человек незаурядной судьбы, яркий, харизматичный, талантливый, провоцирующий, настоящий артист со всеми присущими для такого человека преимуществами и недостатками».

Артур Сниткус родился 13 мая 1988 года в Тернополе. В своем творчестве проявлял себя как открытая квир-персона, постоянно приобщался к художественным мастерским в Киеве, Одессе и других городах.

Артурчик, отдыхай с миром и силой. Ты наш душевный легендарный ангел. Икона украинского квир-андеграунда. Твой прекрасный голос всегда был полон энергии и силы, которую мы навсегда сохраним в наших сердцах в памяти о тебе, — написала координатор культурных проектов Наталья Мартыненко.

В родном городе его знали как замечательного стилиста.

В древние тернопольские годы он работал со мной как стилист. Сделал из меня блондинку, а потом постепенно рыжую, которой я и осталась. Ругал за то, что ленюсь делать макияж. Обожал вечеринки, клубную культуру и это все (тогда, когда это еще нравилось и мне). Был таким котом-котиком, — рассказала медиатренер Ольга Юркова.

Режиссер Алексей Радинский в своем телеграм-канале напомнил, что Сниткус был героем его фильма "Оползень" 2016 года. Радинский оставил фильм в открытом доступе.

Артур тоже создавал электронную музыку. Его трек вошел в компиляцию SESTRO, выпущенную одесским лейблом "система |system". SESTRO содержит 23 трека разных музыкантов. Компиляцию выпустили на платформе Bandcamp, а все средства от продажи передают общественной организации "Сфера", которая помогает женщинам и представителям ЛГБТК+ с Востока Украины.

Сейчас неизвестно, когда и где пройдет прощание с Артуром.

На фронте погиб военный фотограф Арсен Федосенко

О трагической гибели фотографа стало известно из сообщений в социальных сетях

К ВСУ присоединился весной 2022 года. Мы тогда с ним и познакомились. Чуть позже, в мае, когда он с группой журналистов ездили по линии фронта и делали репортажи о военнослужащих, пересеклись на Запорожье в Белогоре. Это была наша крайняя позиция. Постоянные обстрелы. И он приехал туда. Не испугался. Как всегда. Он улыбался и делал фотографии. На нуле, — написал Борислав Береза.

Большое количество фотографий, опубликованных в официальных источниках Управления стратегических коммуникаций сделано именно Арсеном Федосенко.

Военный фотограф всегда рискует жизнью, чтобы мы увидели больше… Он показывал всем нам лицо украинских героев в пикселе. Он был… Страшное слово "был". Р@сня убила его. КАБЫ, — написал Береза.

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