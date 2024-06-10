Погиб один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко
Категория
Украина
Дата публикации

Погиб один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко

Арсен Федосенко
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Источник:  online.ua

10 июня стало известно о гибели на фронте известного фотографа Арсена Федосенко, присоединившегося к рядам Вооруженных Сил Украины весной 2022 года.

Главные тезисы

  • Арсен Федосенко - военный фотограф, рискующий жизнью для того, чтобы показать миру лицо украинских героев.
  • Его работы хранятся в частных коллекциях Украины, Норвегии, Германии, и он автор многих фотовыставок.
  • Арсен Федосенко, до вступления в армию, занимался художественными и культурными фотопроектами, работал в различных областях и всегда оставался художником.
  • Последнее сообщение Арсена на Facebook было посвящено профессии журналиста.

На фронте погиб военный фотограф Арсен Федосенко

О трагической гибели фотографа стало известно из сообщений в социальных сетях

К ВСУ присоединился весной 2022 года. Мы тогда с ним и познакомились. Чуть позже, в мае, когда он с группой журналистов ездили по линии фронта и делали репортажи о военнослужащих, пересеклись на Запорожье в Белогоре. Это была наша крайняя позиция. Постоянные обстрелы. И он приехал туда. Не испугался. Как всегда. Он улыбался и делал фотографии. На нуле, — написал Борислав Береза.

Большое количество фотографий, опубликованных в официальных источниках Управления стратегических коммуникаций сделано именно Арсеном Федосенко.

Военный фотограф всегда рискует жизнью, чтобы мы увидели больше… Он показывал всем нам лицо украинских героев в пикселе. Он был… Страшное слово "был". Р@сня убила его. КАБЫ, — написал Береза.

Последнее сообщение на странице Арсена Федосенко было опубликовано всего несколько дней назад — 6 июня. Арсений поздравлял своих коллег с днем журналиста.

Быть открытым. Принимать и пропускать сквозь себя чужую боль. Сохранять объективность. Заслужить доверие собеседника. Помнить каждого, с кем общался в последний раз, и его мечты. Делать все, чтобы мы знали героев, и не забыли врагов, — написал Арсен в своем последнем сообщении на Facebook.

Помочь семье погибшего можно по реквизитам карты жены Арсена: 5457 0822 5628 6910.

Погиб один из лучших фотографов Вооруженных сил Украины — Арсен Федосенко. Это тоска и невыразимая боль, потому что виделся с ним на "Книжном Арсенале", говорили о службе, но так и не сделали общего фото, потому что он всегда был по ту сторону аппарата. Погиб как Герой, потому что он им и был, — подчеркнул Тарас Ищик и поблагодарил за все, что они делали вместе.

Что известно об Арсене Федосенко

Арсен Федосенко до полномасштабного вторжения занимался фотографией. Художник-график по образованию.

Работал в издательской, рекламной, учебной сферах, всегда оставаясь художником. С 2010 занимался художественными и культурными фотопроектами в сотрудничестве с Национальной филармонией Украины, посольством Италии.

Арсен — автор многих фотовыставок. Его разножанровые работы известны в Украине и за рубежом, хранятся в частных коллекциях Украины, Норвегии, Германии.

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