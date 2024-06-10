Погиб один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко

Погиб один из лучших фотографов Вооруженных сил Украины — Арсен Федосенко. Это тоска и невыразимая боль, потому что виделся с ним на "Книжном Арсенале", говорили о службе, но так и не сделали общего фото, потому что он всегда был по ту сторону аппарата. Погиб как Герой, потому что он им и был, — подчеркнул Тарас Ищик и поблагодарил за все, что они делали вместе.