Погиб один из лучших фотографов ВСУ Арсен Федосенко

10 июня стало известно о гибели на фронте известного фотографа Арсена Федосенко, присоединившегося к рядам Вооруженных Сил Украины весной 2022 года.
Главные тезисы
- Арсен Федосенко - военный фотограф, рискующий жизнью для того, чтобы показать миру лицо украинских героев.
- Его работы хранятся в частных коллекциях Украины, Норвегии, Германии, и он автор многих фотовыставок.
- Арсен Федосенко, до вступления в армию, занимался художественными и культурными фотопроектами, работал в различных областях и всегда оставался художником.
- Последнее сообщение Арсена на Facebook было посвящено профессии журналиста.
На фронте погиб военный фотограф Арсен Федосенко
О трагической гибели фотографа стало известно из сообщений в социальных сетях
Большое количество фотографий, опубликованных в официальных источниках Управления стратегических коммуникаций сделано именно Арсеном Федосенко.
Последнее сообщение на странице Арсена Федосенко было опубликовано всего несколько дней назад — 6 июня. Арсений поздравлял своих коллег с днем журналиста.
Помочь семье погибшего можно по реквизитам карты жены Арсена: 5457 0822 5628 6910.
Что известно об Арсене Федосенко
Арсен Федосенко до полномасштабного вторжения занимался фотографией. Художник-график по образованию.
Работал в издательской, рекламной, учебной сферах, всегда оставаясь художником. С 2010 занимался художественными и культурными фотопроектами в сотрудничестве с Национальной филармонией Украины, посольством Италии.
Арсен — автор многих фотовыставок. Его разножанровые работы известны в Украине и за рубежом, хранятся в частных коллекциях Украины, Норвегии, Германии.
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