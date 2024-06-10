Загинув один із найкращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко
Категорія
Україна
Дата публікації

Загинув один із найкращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко

фотограф
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Джерело:  online.ua

10 червня стало відомо про загибель на фронті відомого фотографа Арсена Федосенка, який приєднався до лав Збройних Сил України весною 2022 року.

Головні тези:

 

  • Пам'ять про Арсена Федосенка залишиться живою завдяки його роботам, відомим як в Україні, так і за кордоном.
  • До повністю військової служби Арсен займався фотографією, був художником-графіком та автором численних фотовиставок.
  • Напередодні загибелі фотограф привітав колег з днем журналіста.
  • Трагічна загибель Арсена Федосенка - велика втрата для українського фото- та військового середовища.

На фронті загинув військовий фотограф Арсен Федосенко

Про трагічну загибель фотографа стало відомо з дописів у соціальних мережах

До ЗСУ приєднався весною 2022. Ми тоді з ним і познайомилися. Трохи пізніше, у травні, коли він з групою журналістів їздили по лінії фронту і робили репортажі про військовослужбовців, то перетнулися на Запоріжжі у Білогірї. Це була наша крайня позиція. Постійні обстріли. І він туди приїхав. Не налякався. Як і завжди. Він посміхався і робив фото. На нулі, — написав Борислав Береза.

Велика кількість світлин, які були опубліковані в офіційних джерелах Управління стратегічних комунікацій зроблені саме Арсеном Федосенком.

Військовий фотограф завжди ризикує життям, щоб ми побачили більше… Він показував усім нам обличчя українських героїв у пікселі. Він був… Страшне слово "був". Р@сня вбила його. КАБи, — написав Береза.

Останній допис на сторінці Арсена Федосенка був опублікований всього кілька днів тому — 6 червня. Арсен вітав своїх колег з днем журналіста.

Бути відкритим. Приймати й пропускати крізь себе чужий біль. Зберігати об‘єктивність. Заслужити довіру співрозмовника. Пам‘ятати кожного, з ким спілкувався востаннє, і його мрії. Робити все, щоб ми знали героїв, і не забули ворогів, — написав Арсен у своєму останньому дописі на Facebook.

Допомогти родині загиблого можна за реквізитами картки дружини Арсена: 5457 0822 5628 6910.

Загинув один із найкращих фотографів Збройних сил України — Арсен Федосенко. Це туга і невимовний біль, бо бачився з ним на "Книжковому Арсеналі", говорили про службу, але так і не зробили спільного фото, бо він завжди був по той бік апарату. Загинув як Герой, бо він ним і був, — наголосив Тарас Іщик і подякував за все, що вони робили разом.

Що відомо про Арсена Федосенка

Арсен Федосенко до повномасштабного вторгнення займався фотографією. Художник-графік за освітою.

Працював у видавничій, рекламній, навчальній галузях, завжди залишаючись художником. З 2010 року займався художніми й культурними фотопроєктами у співпраці з Національною філармонією України, посольством Італії.

Арсен — автор багатьох фотовиставок. Його різножанрові роботи відомі в Україні та за її межами, зберігаються у приватних колекціях України, Норвегії, Німеччини.

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