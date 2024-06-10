Загинув один із найкращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко

До ЗСУ приєднався весною 2022. Ми тоді з ним і познайомилися. Трохи пізніше, у травні, коли він з групою журналістів їздили по лінії фронту і робили репортажі про військовослужбовців, то перетнулися на Запоріжжі у Білогірї. Це була наша крайня позиція. Постійні обстріли. І він туди приїхав. Не налякався. Як і завжди. Він посміхався і робив фото. На нулі, — написав Борислав Береза.