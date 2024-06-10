Загинув один із найкращих фотографів ЗСУ Арсен Федосенко

10 червня стало відомо про загибель на фронті відомого фотографа Арсена Федосенка, який приєднався до лав Збройних Сил України весною 2022 року.
Головні тези:
- Пам'ять про Арсена Федосенка залишиться живою завдяки його роботам, відомим як в Україні, так і за кордоном.
- До повністю військової служби Арсен займався фотографією, був художником-графіком та автором численних фотовиставок.
- Напередодні загибелі фотограф привітав колег з днем журналіста.
- Трагічна загибель Арсена Федосенка - велика втрата для українського фото- та військового середовища.
На фронті загинув військовий фотограф Арсен Федосенко
Про трагічну загибель фотографа стало відомо з дописів у соціальних мережах
Велика кількість світлин, які були опубліковані в офіційних джерелах Управління стратегічних комунікацій зроблені саме Арсеном Федосенком.
Останній допис на сторінці Арсена Федосенка був опублікований всього кілька днів тому — 6 червня. Арсен вітав своїх колег з днем журналіста.
Допомогти родині загиблого можна за реквізитами картки дружини Арсена: 5457 0822 5628 6910.
Що відомо про Арсена Федосенка
Арсен Федосенко до повномасштабного вторгнення займався фотографією. Художник-графік за освітою.
Працював у видавничій, рекламній, навчальній галузях, завжди залишаючись художником. З 2010 року займався художніми й культурними фотопроєктами у співпраці з Національною філармонією України, посольством Італії.
Арсен — автор багатьох фотовиставок. Його різножанрові роботи відомі в Україні та за її межами, зберігаються у приватних колекціях України, Норвегії, Німеччини.
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