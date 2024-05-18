На фронті загинув відомий пілот-винищувач ЗСУ Денис Василюк

18 травня стало відомо про загибель на російсько-українській війні талановитого льотчика, повного кавалера ордену “За мужність”, першого заступника і начштабу 831-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, підполковника Дениса Василюка.
На фронті загинув український льотчик Денис Василюк
Відомий пілот-винищувач Денис Василюк загинув під час виконання бойового завдання.
Про це повідомила 831-а бригада тактичної авіації.
Представники авіаз'єднання Повітряних Сил Збройних Сил України, яке входить до Повітряного командування "Центр", зазначили у дописі, що Василюк був безстрашним та незламним. Підполковник був першим заступником командира авіаційної ескадрильї.
Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину.
Василюк був пілотом винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України. Його назвали справжнім професіоналом своєї справи, який з початку повномасштабного вторгнення здійснив чимало бойових вильотів.
Також він був повним кавалером ордену "За мужність". Пілот "любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо".
На фронті загинув український льотчик Андрій Ткаченко
Майор Повітряних сил ЗСУ Ткаченко втратив життя при виконанні бойового завдання.
Про це написав на своїй Facebook-сторінці представник Пласту Юрій Юзич.
З юнацтва належав до гуртка "Орлани" в 61 куреня. Пройшов чудовий пластовий вишкіл, здобувши ступінь пластуна-розвідувача, що передбачало багато таборів, змагів та вишколів. Серед іншого — національний пластовий летунський табір "Чота Крилатих.
У 2008 році Андрій Ткаченко вступив у Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Закінчив навчання у 2012 році.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пілот-винищувач Андрій Ткаченко виконував бойові завдання на сході й півдні країни.
Андрій Ткаченко загинув 8 березня 2024 року. Його поховають в Івано-Франківську, де льотчик проживав із сім’єю.
У нього залишилися батьки, старший брат, дружина та шестирічний син.
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