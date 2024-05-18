На фронті загинув відомий пілот-винищувач ЗСУ Денис Василюк

18 травня стало відомо про загибель на російсько-українській війні талановитого льотчика, повного кавалера ордену “За мужність”, першого заступника і начштабу 831-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, підполковника Дениса Василюка.

На фронті загинув український льотчик Денис Василюк

Відомий пілот-винищувач Денис Василюк загинув під час виконання бойового завдання.

Про це повідомила 831-а бригада тактичної авіації.

Представники авіаз'єднання Повітряних Сил Збройних Сил України, яке входить до Повітряного командування "Центр", зазначили у дописі, що Василюк був безстрашним та незламним. Підполковник був першим заступником командира авіаційної ескадрильї.

Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину.

Василюк був пілотом винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України. Його назвали справжнім професіоналом своєї справи, який з початку повномасштабного вторгнення здійснив чимало бойових вильотів.

Також він був повним кавалером ордену "За мужність". Пілот "любив свою родину, своє життя, свою службу, своє, наше українське небо".

Друже, ти назавжди в строю бригади тактичної авіації! Співчуття рідним Дениса! Льотчики не вмирають, вони залишаються навіки в небі! Вічна шана та пам’ять Герою! Поширити

На фронті загинув український льотчик Андрій Ткаченко

Майор Повітряних сил ЗСУ Ткаченко втратив життя при виконанні бойового завдання.

Про це написав на своїй Facebook-сторінці представник Пласту Юрій Юзич.

З юнацтва належав до гуртка "Орлани" в 61 куреня. Пройшов чудовий пластовий вишкіл, здобувши ступінь пластуна-розвідувача, що передбачало багато таборів, змагів та вишколів. Серед іншого — національний пластовий летунський табір "Чота Крилатих.

У 2008 році Андрій Ткаченко вступив у Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Закінчив навчання у 2012 році.

Перші самостійні польоти на літаку Л-39 здійснив у жовтні 2009 року. Був досвідченим у стрибках із парашутом. Військову службу проходив у Івано-Франківську, Харкові, відтак знову повернувся в Івано-Франківськ. Виконував бойові завдання під час АТО й ООС. Поширити

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пілот-винищувач Андрій Ткаченко виконував бойові завдання на сході й півдні країни.

Андрій Ткаченко загинув 8 березня 2024 року. Його поховають в Івано-Франківську, де льотчик проживав із сім’єю.

У нього залишилися батьки, старший брат, дружина та шестирічний син.