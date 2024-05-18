На фронте погиб известный пилот-истребитель ВСУ Денис Василюк
Категория
Украина
Дата публикации

На фронте погиб известный пилот-истребитель ВСУ Денис Василюк

Василюк
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Источник:  online.ua

18 мая стало известно о гибели на российско-украинской войне талантливого летчика, полного кавалера ордена "За мужество", первого заместителя и начштаба 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, подполковника Дениса Василюка.

На фронте погиб украинский лётчик Денис Василюк

Известный пилот-истребитель Денис Василюк погиб во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщила 831-я бригада тактической авиации.

Входящие в Воздушное командование "Центр" представители авиасоединения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отметили в сообщении, что Василюк был бесстрашным и несгибаемым. Подполковник был первым заместителем командира авиационной эскадрильи.

Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого собрата, друга и просто замечательного и яркого человека.

Василюк был пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины. Его назвали настоящим профессионалом своего дела, который с начала полномасштабного вторжения совершил немало боевых вылетов.

Также он был полным кавалером ордена "За мужество". Пилот "любил свою семью, свою жизнь, свою службу, свое, наше украинское небо".

Друг, ты навсегда в строю бригады тактической авиации! Соболезнование родным Дениса! Летчики не умирают, они остаются навеки в небе! Вечное уважение и память Герою!

На фронте погиб украинский лётчик Андрей Ткаченко

Майор Воздушных сил ВСУ Ткаченко лишился жизни при выполнении боевой задачи.

Об этом написал на своей Facebook-странице представитель Пласта Юрий Юзич.

С юношества принадлежал к кружку "Орланы" в 61 шалаш. Прошла отличная пластовая выучка, получив степень пластуна-изыскателя, что предусматривало много лагерей, соревнований и обучений. Среди прочего – национальный пластовый летунский лагерь "Чота Крылатых.

В 2008 году Андрей Ткаченко поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Окончил обучение в 2012 году.

Первые самостоятельные полеты на самолете Л-39 совершил в октябре 2009 года. Был опытным в прыжках с парашютом. Военную службу проходил в Ивано-Франковске, Харькове, затем снова вернулся в Ивано-Франковск. Выполнял боевые задания во время АТО и ООС.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину пилот-истребитель Андрей Ткаченко выполнял боевые задания на востоке и юге страны.

Андрей Ткаченко погиб 8 марта 2024 года. Его похоронят в Ивано-Франковске, где лётчик проживал с семьей.

У него остались родители, старший брат, жена и шестилетний сын.

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