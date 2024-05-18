На фронте погиб известный пилот-истребитель ВСУ Денис Василюк

18 мая стало известно о гибели на российско-украинской войне талантливого летчика, полного кавалера ордена "За мужество", первого заместителя и начштаба 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, подполковника Дениса Василюка.
На фронте погиб украинский лётчик Денис Василюк
Известный пилот-истребитель Денис Василюк погиб во время выполнения боевого задания.
Об этом сообщила 831-я бригада тактической авиации.
Входящие в Воздушное командование "Центр" представители авиасоединения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отметили в сообщении, что Василюк был бесстрашным и несгибаемым. Подполковник был первым заместителем командира авиационной эскадрильи.
Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого собрата, друга и просто замечательного и яркого человека.
Василюк был пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины. Его назвали настоящим профессионалом своего дела, который с начала полномасштабного вторжения совершил немало боевых вылетов.
Также он был полным кавалером ордена "За мужество". Пилот "любил свою семью, свою жизнь, свою службу, свое, наше украинское небо".
На фронте погиб украинский лётчик Андрей Ткаченко
Майор Воздушных сил ВСУ Ткаченко лишился жизни при выполнении боевой задачи.
Об этом написал на своей Facebook-странице представитель Пласта Юрий Юзич.
С юношества принадлежал к кружку "Орланы" в 61 шалаш. Прошла отличная пластовая выучка, получив степень пластуна-изыскателя, что предусматривало много лагерей, соревнований и обучений. Среди прочего – национальный пластовый летунский лагерь "Чота Крылатых.
В 2008 году Андрей Ткаченко поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Окончил обучение в 2012 году.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину пилот-истребитель Андрей Ткаченко выполнял боевые задания на востоке и юге страны.
Андрей Ткаченко погиб 8 марта 2024 года. Его похоронят в Ивано-Франковске, где лётчик проживал с семьей.
У него остались родители, старший брат, жена и шестилетний сын.
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