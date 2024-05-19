Чемпіон України з бігу Роман Гаврилюк загинув на війні
Категорія
Спорт
Дата публікації

Чемпіон України з бігу Роман Гаврилюк загинув на війні

Роман Гаврилюк
Read in English

Чергова сумна звістка надійшла з фронту. У боях за незалежність України віддав своє життя тренер-викладач Федерації тріатлону Волині Роман Гаврилюк.

Роман Гаврилюк загинув на війні

18 травня стало відомо про загибель на війні чемпіона України з бігу та тренера Романа Гаврилюка. Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

У мирний час Роман Гаврилюк ставав чемпіоном України з бігу на дистанції 100 метрів. Був переможцем та призером аматорських забігів.

Працював тренером у Федерації тріатлону Волині. Він був справжнім патріотом країни, люблячим батьком та відважним захисником.

На фронті загинув професійний спортсмен, тренер і надзвичайно хороша людина Роман Гаврилюк. Російські виродки вбили кількаразового переможця та призера забігів від Rivne Running Club, чемпіона України на 100 км, талановитого тренера та спортсмена, батька і просто щирого українця. Спочивай з миром, Романе-друже! Вічна памʼять Герою! Щирі співчуття родині, — йдеться у повідомленні Федерації легкої атлетики Волині.

На фронті загинув відомий активіст і військовий Павло Петриченко

Про смерть воїна, військовослужбовця 59-ї бригади ЗСУ, волонтера, громадського діяча стало відомо ввечері 15 квітня.

Про смерть Петриченка повідомила його сестра Марина.

Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко. Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом.

Також про загибель військового повідомив волонтер Лаченков.

Сьогодні, кілька годин тому, Україна втратила людину, яка була для мене моральним авторитетом та орієнтиром. Людина, яка змінювала цю країну та мала змінювати її далі, ще більше. Таких людей дуже мало, він загинув як воїн — на полі бою. Паша Петриченко, на щиті Біль, сльози, памʼять.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На фронті загинув український журналіст Андрій Топчій
Верховна Рада України
журналіст
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На фронті загинув один із наймолодших оборонців "Азовсталі" Назарій Гринцевич
Назарій Гринцевич
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На фронті загинув відомий пілот-винищувач ЗСУ Денис Василюк
Василюк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?