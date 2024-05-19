Чемпіон України з бігу Роман Гаврилюк загинув на війні

Чергова сумна звістка надійшла з фронту. У боях за незалежність України віддав своє життя тренер-викладач Федерації тріатлону Волині Роман Гаврилюк.
Роман Гаврилюк загинув на війні
18 травня стало відомо про загибель на війні чемпіона України з бігу та тренера Романа Гаврилюка. Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.
У мирний час Роман Гаврилюк ставав чемпіоном України з бігу на дистанції 100 метрів. Був переможцем та призером аматорських забігів.
Працював тренером у Федерації тріатлону Волині. Він був справжнім патріотом країни, люблячим батьком та відважним захисником.
На фронті загинув відомий активіст і військовий Павло Петриченко
Про смерть воїна, військовослужбовця 59-ї бригади ЗСУ, волонтера, громадського діяча стало відомо ввечері 15 квітня.
Про смерть Петриченка повідомила його сестра Марина.
Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко. Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом.
Також про загибель військового повідомив волонтер Лаченков.
Сьогодні, кілька годин тому, Україна втратила людину, яка була для мене моральним авторитетом та орієнтиром. Людина, яка змінювала цю країну та мала змінювати її далі, ще більше. Таких людей дуже мало, він загинув як воїн — на полі бою. Паша Петриченко, на щиті Біль, сльози, памʼять.
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