Чемпіон України з бігу Роман Гаврилюк загинув на війні

Чергова сумна звістка надійшла з фронту. У боях за незалежність України віддав своє життя тренер-викладач Федерації тріатлону Волині Роман Гаврилюк.

Роман Гаврилюк загинув на війні

18 травня стало відомо про загибель на війні чемпіона України з бігу та тренера Романа Гаврилюка. Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

У мирний час Роман Гаврилюк ставав чемпіоном України з бігу на дистанції 100 метрів. Був переможцем та призером аматорських забігів.

Працював тренером у Федерації тріатлону Волині. Він був справжнім патріотом країни, люблячим батьком та відважним захисником.

На фронті загинув професійний спортсмен, тренер і надзвичайно хороша людина Роман Гаврилюк. Російські виродки вбили кількаразового переможця та призера забігів від Rivne Running Club, чемпіона України на 100 км, талановитого тренера та спортсмена, батька і просто щирого українця. Спочивай з миром, Романе-друже! Вічна памʼять Герою! Щирі співчуття родині, — йдеться у повідомленні Федерації легкої атлетики Волині. Поширити

На фронті загинув відомий активіст і військовий Павло Петриченко

Про смерть воїна, військовослужбовця 59-ї бригади ЗСУ, волонтера, громадського діяча стало відомо ввечері 15 квітня.

Про смерть Петриченка повідомила його сестра Марина.

Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко. Прохання не турбувати нашу родину деякий час. Про місце та час прощання повідомимо згодом.

Також про загибель військового повідомив волонтер Лаченков.