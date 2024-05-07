На фронті загинув один із наймолодших оборонців "Азовсталі" Назарій Гринцевич

На фронті загинув один з наймолодших захисників Маріуполя та "Азовсталі", «азовець», 21-річний Назарій «Грінка» Гринцевич.
На фронті загинув Назарій Гринцевич
Група спеціального призначення «Контакт 12» бригади «Азов» повідомила про загибель 6 травня свого засновника, учасника оборони Маріуполя, азовця Назарія Гринцевича.
Навесні 2022 року вінничанин «Грінка» з побратимами три місяці тримав оборону «Азовсталі».
З підвалів «Азовсталі» у травні 2022 року Назарій у зверненні до українців сказав: «Любіть маму, їжте кашу і любіть Україну»
Понад чотири місяці перебував у російському полоні на тимчасово окупованій території Донецької області.
У вересні 2022 року він був серед 215 українців, які повернулися з полону. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
Після звільнення з полону, заснував групу спецпризначення «Контакт 12» бригади «Азов».
Назарію виповнився 21 рік 10 березня.
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