На фронті загинув один із наймолодших оборонців "Азовсталі" Назарій Гринцевич
Категорія
Україна
Дата публікації

На фронті загинув один із наймолодших оборонців "Азовсталі" Назарій Гринцевич

Назарій Гринцевич
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Джерело:  online.ua

На фронті загинув один з наймолодших захисників Маріуполя та "Азовсталі", «азовець», 21-річний Назарій «Грінка» Гринцевич.

На фронті загинув Назарій Гринцевич

Група спеціального призначення «Контакт 12» бригади «Азов» повідомила про загибель 6 травня свого засновника, учасника оборони Маріуполя, азовця Назарія Гринцевича.

Вагу цієї втрати для кожного з нас і для України неможливо описати словами. «Грєнка» — безстрашний учасник вуличної боротьби за Україну з малих років, згодом — азовець, який пройшов запеклі бої оточеного Маріуполя, отримав поранення, пройшов ворожий полон і повернувся в стрій. Своєю безграничною енергією і натхненням він вів за собою десятки та надихав тисячі людей. І його приклад вічно світитиме майбутнім поколінням.

Навесні 2022 року вінничанин «Грінка» з побратимами три місяці тримав оборону «Азовсталі».

З підвалів «Азовсталі» у травні 2022 року Назарій у зверненні до українців сказав: «Любіть маму, їжте кашу і любіть Україну»

Понад чотири місяці перебував у російському полоні на тимчасово окупованій території Донецької області.

У вересні 2022 року він був серед 215 українців, які повернулися з полону. Нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Після звільнення з полону, заснував групу спецпризначення «Контакт 12» бригади «Азов».

Назарію виповнився 21 рік 10 березня.

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