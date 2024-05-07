На фронте погиб один из самых молодых защитников Мариуполя и "Азовстали", "азовец", 21-летний Назарий "Гренка" Гринцевич.

На фронте погиб Назарий Гринцевич

Группа специального назначения «Контакт 12» бригады «Азов» сообщила о гибели 6 мая своего основателя, участника обороны Мариуполя, азовца Назария Гринцевича.

Вес этой потери для каждого из нас и Украины невозможно описать словами. «Гренка» — бесстрашный участник уличной борьбы за Украину с малых лет, впоследствии — азовец, прошедший ожесточенные бои окруженного Мариуполя, получил ранения, прошел вражеский плен и вернулся в строй. Своей безграничной энергией и вдохновением он вел за собой десятки и вдохновлял тысячи людей. И его пример будет вечно светить будущим поколениям. Поделиться

Весной 2022 года винничанин «Гренка» с собратьями три месяца держал оборону «Азовстали».

Из подвалов «Азовстали» в мае 2022 года Назарий в обращении к украинцам сказал: «Любите маму, ешьте кашу и любите Украину».

Более четырех месяцев находился в российском плену на временно оккупированной территории Донецкой области.

В сентябре 2022 года он был среди 215 украинцев, вернувшихся из плена. Награжден орденом «За мужество» III степени.

После освобождения из плена основал группу спецназначения «Контакт 12» бригады «Азов».

Назарию исполнился 21 год 10 марта.