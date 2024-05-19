Чемпион Украины по бегу Роман Гаврилюк погиб на войне

Очередная печальная весть поступила с фронта. В боях за независимость Украины отдал свою жизнь тренер-преподаватель Федерации триатлона Волыни Роман Гаврилюк.
Роман Гаврилюк погиб на войне
18 мая стало известно о гибели на войне чемпиона Украины по бегу и тренера Романа Гаврилюка. Об этом сообщила Федерация лёгкой атлетики Украины.
В мирное время Роман Гаврилюк становился чемпионом Украины по бегу на дистанции 100 метров. Был победителем и призером любительских забегов.
Работал тренером в Федерации триатлона Волыни. Он был настоящим патриотом страны, любящим отцом и отважным защитником.
На фронте погиб известный активист и военный Павел Петриченко
О смерти воина, военнослужащего 59-й бригады ВСУ, волонтера, общественного деятеля стало известно вечером 15 апреля.
О смерти Петриченко сообщила его сестра Марина.
Сегодня в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко. Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим впоследствии.
Также о гибели военного сообщил волонтер Лаченков.
Сегодня несколько часов назад Украина потеряла человека, который был для меня моральным авторитетом и ориентиром. Человек, который менял эту страну и должен был изменить ее дальше, еще больше. Таких людей очень мало, он погиб как воин на поле боя. Паша Петриченко, на щите Боль, слезы, память.
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