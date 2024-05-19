Чемпион Украины по бегу Роман Гаврилюк погиб на войне

Очередная печальная весть поступила с фронта. В боях за независимость Украины отдал свою жизнь тренер-преподаватель Федерации триатлона Волыни Роман Гаврилюк.

Роман Гаврилюк погиб на войне

18 мая стало известно о гибели на войне чемпиона Украины по бегу и тренера Романа Гаврилюка. Об этом сообщила Федерация лёгкой атлетики Украины.

В мирное время Роман Гаврилюк становился чемпионом Украины по бегу на дистанции 100 метров. Был победителем и призером любительских забегов.

Работал тренером в Федерации триатлона Волыни. Он был настоящим патриотом страны, любящим отцом и отважным защитником.

На фронте погиб профессиональный спортсмен, тренер и очень хороший человек Роман Гаврилюк. Российские ублюдки убили неоднократного победителя и призера забегов от Rivne Running Club, чемпиона Украины на 100 км, талантливого тренера и спортсмена, отца и просто искреннего украинца. Почивай с миром, Роман-дружище! Вечная память Герою! Искренние соболезнования семье, говорится в сообщении Федерации легкой атлетики Волыни. Поделиться

На фронте погиб известный активист и военный Павел Петриченко

О смерти воина, военнослужащего 59-й бригады ВСУ, волонтера, общественного деятеля стало известно вечером 15 апреля.

О смерти Петриченко сообщила его сестра Марина.

Сегодня в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко. Просьба не беспокоить нашу семью некоторое время. О месте и времени прощания сообщим впоследствии.

Также о гибели военного сообщил волонтер Лаченков.