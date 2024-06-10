Комбат ОУН Николай Кохановский погиб на фронте

На Харьковском направлении возле Волчанска погиб командир добровольческого батальона "ОУН" Николай Коханивский. Ему было 53 года.

Николай Кохановский погиб вблизи Волчанска

10 июня стало известно, что на фронте погиб известный украинский деятель, националист, командир батальона ОУН Николай Кохановский.

Последнее сражение принял на севере Харьковщины, близ Волчанска. Комбату было 53 года.

Об этом сообщила вдова диссидента Степана Хмары Роксолана.

«Друзья, я больше не могу молчать! Погиб Николай Кохановский! Говорят, его еще не забрали из-под обстрелов» , — написала она. Поделиться

Облако подчеркнуло, что Кохановский воевал с 2014 года, был командиром ОУН, умелым и преданным делу до конца:

«Они его уничтожили. Ибо он был националистом! Настоящим, преданным Украине до конца». Поделиться

По ее словам, Николай Кохановский "погиб в окопе на передовой" на Харьковском направлении.

Что известно о Николае Кохановском

Николай Кохановский — украинский военный и общественный деятель, руководитель общественной организации «Добровольческое движение ОУН».

Кохановский принимал участие в парламентских выборах 2012 года — баллотировался в 97-м мажоритарном округе (Киевская область) от Конгресса украинских националистов. Однако в итоге набрал чуть более 1% голосов избирателей.

Во время Революции достоинства он возглавил одну из сотен Самообороны Майдана, сформированную преимущественно из членов ОУН — националистической организации, к которой в то время принадлежал и сам.

С началом российско-украинской войны он участвовал в АТО, в частности, защищал Донецкий аэропорт.