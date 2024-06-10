Комбат ОУН Микола Коханівський загинув на фронті

На Харківському напрямку біля Вовчанська загинув командир добровольчого батальйону "ОУН" Микола Коханівський. Йому було 53 роки.

Микола Коханівський загинув поблизу Вовчанська

10 червня стало відомо про те, що на фронті загинув відомий український діяч, націоналіст, командир батальйону ОУН Микола Коханівський.

Останній бій прийняв на півночі Харківщини, поблизу Вовчанська. Комбату було 53 роки.

Про це повідомила вдова дисидента Степана Хмари Роксолана.

«Друзі, я більше не можу мовчати! Загинув Микола Коханівський! Кажуть, його ще не забрали з-під обстрілів», — написала вона. Поширити

Хмара наголосила, що Коханівський воював з 2014 року, був командиром ОУН, умілим і відданим справі до кінця:

«Вони його знищили. Бо він був націоналістом! Справжнім, відданим Україні до кінця». Поширити

За її словами, Микола Коханівський «загинув в окопі на передовій» на Харківському напрямку.

Що відомо про Миколу Коханівського

Микола Коханівський — український військовий та громадський діяч, керівник громадської організації «Добровольчий рух ОУН».

Коханівський брав участь у парламентських виборах 2012 року — балотувався в 97-му мажоритарному окрузі (Київська область) від Конгресу українських націоналістів. Проте в підсумку набрав трохи більш як 1% голосів виборців.

Під час Революції гідності він очолив одну із сотень Самооборони Майдану, яку сформували переважно з членів ОУН — націоналістичної організації, до якої на той час належав і він сам.

З початком російсько-української війни він брав участь в АТО, зокрема захищав Донецький аеропорт.