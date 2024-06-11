Квір-митець Артур Сніткус загинув на фронті
Категорія
Україна
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Квір-митець Артур Сніткус загинув на фронті

Сніткус
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Джерело:  online.ua

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув український художник, музикант та стиліст, представник квір-спільноти, боєць Артур Сніткус. Герою було 36 років.

Головні тези:

  • Артур Сніткус — герой, який віддав своє життя під час бойових дій на фронті в Донецькій області.
  • Світ втратив талановитого художника і музиканта, представника квір-спільноти, який залишиться у серцях багатьох.
  • Українські митці висловили співчуття родині та друзям Артура Сніткуса, відзначаючи його талант і внесок у мистецьку сферу.
  • Артур Сніткус був відомий не лише як художник, а й як талановитий музикант, стиліст і представник українського квір-андеграунду.
  • Його творчість та музика залишаться як спадок для підтримки жінок та представників ЛГБТК+ на Сході України через компіляцію SESTRO.

На Донеччині загинув воїн та квір-артист Артур Сніткус

Про трагедію повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Співчуваємо всім рідним та близьким захисника. Щиро розділяємо біль утрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять нашому захиснику!

У соціальних мережах співчуттями поділилися інші українські митці. Зокрема, перформер Саша Курмаз пригадав зустріч зі Сніткусом у 2011 році:

Ми час від часу перетинались на різних подіях, не були близькими, але завжди весело проводили час разом. Поруч з ним завжди було тепло і затишно. Людина непересічної долі, яскравий, харизматичний, талановитий, провокуючий, справжній артист з усіма притаманними для такої людини перевагами та недоліками".

Артур Сніткус народився 13 травня 1988 року в Тернополі. У своїй творчості проявляв себе як відкрита квір-персона, постійно долучався до мистецьких майстерень у Києві, Одесі та інших містах.

Артурчику, спочивай з миром та силою. Ти наш душевний легендарний ангел. Ікона українського квір-андеграунду. Твій прекрасний голос завжди був сповнений енергії та сили, який ми назавжди збережемо в наших серцях у пам’яті про тебе, — написала координаторка культурних проєктів Наталія Мартиненко.

У рідному місті його знали як чудового стиліста.

У прадавні тернопільські роки він працював зі мною як стиліст. Зробив з мене блондинку, а потім, поступово, руду, якою я й залишилася. Сварив за те, що лінуюся робити макіяж. Обожнював вечірки, клубну культуру і отето всьо (тоді, коли це ще подобалося й мені). Був таким котиком-котиком, — розповіла медіатренерка Ольга Юркова.

Режисер Олексій Радинський у своєму телеграм-каналі нагадав, що Сніткус був героєм його фільму "Зсув" 2016 року. Радинський залишив фільм у відкритому доступі.

Артур також створював електронну музику. Його трек увійшов до компіляції SESTRO, яку випустив одеський лейбл "система | system". SESTRO містить 23 треки різних музикантів. Компіляцію випустили на платформі Bandcamp, а всі кошти від її продажу передають громадській організації "Сфера", яка допомагає жінкам та представникам ЛГБТК+ зі Сходу України.

Зараз невідомо, коли та де відбудеться прощання з Артуром.

На фронті загинув військовий фотограф Арсен Федосенко

Про трагічну загибель фотографа стало відомо з дописів у соціальних мережах

До ЗСУ приєднався весною 2022. Ми тоді з ним і познайомилися. Трохи пізніше, у травні, коли він з групою журналістів їздили по лінії фронту і робили репортажі про військовослужбовців, то перетнулися на Запоріжжі у Білогірї. Це була наша крайня позиція. Постійні обстріли. І він туди приїхав. Не налякався. Як і завжди. Він посміхався і робив фото. На нулі, — написав Борислав Береза.

Велика кількість світлин, які були опубліковані в офіційних джерелах Управління стратегічних комунікацій зроблені саме Арсеном Федосенком.

Військовий фотограф завжди ризикує життям, щоб ми побачили більше… Він показував усім нам обличчя українських героїв у пікселі. Він був… Страшне слово "був". Р@сня вбила його. КАБи, — написав Береза.

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