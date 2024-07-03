На фронті загинув військовий і письменник Василь Паламарчук

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув юрист і письменник з Херсонщини Василь Паламарчук.

Загинув Василь Паламарчук

Про загибель бійця 3 липня повідомила у Фейсбуці пресслужба Олешківської територіальної громади.

Сьогодні на східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук — коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей. Поширити

Близька знайома Паламарчука Олена Каспіркевич зазначила, що це сталося на Донеччині.

Василь Паламарчук брав участь в АТО, на початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав Київської тероборони, звільняв Київщину, воював на Харківщині та Донеччині. Є автором книги "Військовий непотріб", в якій виклав досвід служби у 2014-2015 рр.

На Донеччині загинув воїн та квір-артист Артур Сніткус

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув український художник, музикант та стиліст, представник квір-спільноти, боєць Артур Сніткус. Герою було 36 років.

Артур Сніткус

Про трагедію повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.