На фронті загинув військовий і письменник Василь Паламарчук

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув юрист і письменник з Херсонщини Василь Паламарчук.
Головні тези:
- Військовий і письменник Василь Паламарчук загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання.
- Паламарчук був учасником АТО та автором книги про досвід служби в ЗСУ у 2014-2015 роках.
- Ще один герой, квір-артист Артур Сніткус, втратив життя під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
- Загибель Василя Паламарчука та Артура Сніткуса стала причиною глибокої скорботи та співчуття рідним та близьким.
- Світла пам'ять героям, які не пожаліли життя за волю та незалежність України.
Загинув Василь Паламарчук
Про загибель бійця 3 липня повідомила у Фейсбуці пресслужба Олешківської територіальної громади.
Близька знайома Паламарчука Олена Каспіркевич зазначила, що це сталося на Донеччині.
Василь Паламарчук брав участь в АТО, на початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав Київської тероборони, звільняв Київщину, воював на Харківщині та Донеччині. Є автором книги "Військовий непотріб", в якій виклав досвід служби у 2014-2015 рр.
На Донеччині загинув воїн та квір-артист Артур Сніткус
Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув український художник, музикант та стиліст, представник квір-спільноти, боєць Артур Сніткус. Герою було 36 років.
Про трагедію повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Співчуваємо всім рідним та близьким захисника. Щиро розділяємо біль утрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять нашому захиснику!
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-