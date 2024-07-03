На фронті загинув військовий і письменник Василь Паламарчук
Категорія
Україна
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На фронті загинув військовий і письменник Василь Паламарчук

Паламарчук
Джерело:  online.ua

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув юрист і письменник з Херсонщини Василь Паламарчук.

Головні тези:

  • Військовий і письменник Василь Паламарчук загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання.
  • Паламарчук був учасником АТО та автором книги про досвід служби в ЗСУ у 2014-2015 роках.
  • Ще один герой, квір-артист Артур Сніткус, втратив життя під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
  • Загибель Василя Паламарчука та Артура Сніткуса стала причиною глибокої скорботи та співчуття рідним та близьким.
  • Світла пам'ять героям, які не пожаліли життя за волю та незалежність України.

Загинув Василь Паламарчук

Про загибель бійця 3 липня повідомила у Фейсбуці пресслужба Олешківської територіальної громади.

Сьогодні на східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук — коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей.

Близька знайома Паламарчука Олена Каспіркевич зазначила, що це сталося на Донеччині.

Василь Паламарчук брав участь в АТО, на початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав Київської тероборони, звільняв Київщину, воював на Харківщині та Донеччині. Є автором книги "Військовий непотріб", в якій виклав досвід служби у 2014-2015 рр.

На Донеччині загинув воїн та квір-артист Артур Сніткус

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув український художник, музикант та стиліст, представник квір-спільноти, боєць Артур Сніткус. Герою було 36 років.

Артур Сніткус

Про трагедію повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Герой віддав своє життя 7 червня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Співчуваємо всім рідним та близьким захисника. Щиро розділяємо біль утрати та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам’ять нашому захиснику!

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