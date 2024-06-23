На фронті загинув естонський доброволець Мартін Яагер

Естонський доброволець Мартін Яегер загинув на війні в Україні. Це третій громадянин Естонії, який загинув, захищаючи Україну.

Що відомо про естонського добровольця Мартіна Яегера

Мартін Яагер (Martin Jääger) загинув 22 червня в районі села Райгородка, що під Сватовим, на межі Харківської та Луганської областей.

Це третій естонець, який загинув, захищаючи Україну. Видання зазначає, що він воював у лавах 3-ї штурмової бригади.

42-річний Яагер до повномасштабної війни був професійним військовим естонської армії. Він понад 10 років був у лавах елітного підрозділу, з 2013 року брав участь у місії в Афганістані.

Воювати за Україну Яагер приїхав більше року тому і за цей час побував у лавах різних підрозділів, у Третю штурмову він прийшов близько місяця тому.

Іноземці воюють проти РФ в Україні

На боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.

У березні 2023 року в Україні загинув перший естонець Іво Юрак, у вересні — Танель Кріггуль.

У лютому 2024 року на війні загинув перший доброволець з Литви Тадас Тумас, його з почестями поховали у Вільнюсі.

Також 12 жовтня стало відомо про загибель парамедика-волонтера з Данії. Він допомагав українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Окрім цього в Україні знайшли тіло 36-річного добровольця з Великої Британії Деніела Берка. Його вважали зниклим безвісти.

Колишній десантник Деніел Берк із Південного Манчестера був оголошений зниклим безвісти 16 серпня. Про зникнення повідомила його родина, яка не знала, де він, та вважала, що він приїхав в Україну.