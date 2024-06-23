На фронте погиб эстонский доброволец Мартин Яагер

Эстонский доброволец Мартин Ягер погиб на войне в Украине. Это третий гражданин Эстонии, погибший, защищая Украину.

Что известно об эстонском добровольце Мартине Яэгере

Мартин Яагер (Martin Jääger) погиб 22 июня в районе села Райгородка под Сватовым на границе Харьковской и Луганской областей.

Это третий эстонец, погибший, защищая Украину. Издание отмечает, что он воевал в рядах 3-й штурмовой бригады.

42-летний Яагер до полномасштабной войны был профессиональным военным эстонской армии. Он более 10 лет был в рядах элитного подразделения, с 2013 участвовал в миссии в Афганистане.

Воевать за Украину Яагер приехал больше года назад и за это время побывал в рядах разных подразделений, в Третью штурмову он пришел около месяца назад.

Иностранцы воюют против РФ в Украине

На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.

В марте 2023 года в Украине погиб первый эстонец Иво Юрак, в сентябре - Танель Криггуль.

В феврале 2024 года на войне погиб первый доброволец из Литвы Тадас Тумас, его с почестями похоронили в Вильнюсе.

Также 12 октября стало известно о гибели парамедика-волонтера из Дании. Он помогал украинским с начала полномасштабного вторжения РФ.

Кроме этого, в Украине нашли тело 36-летнего добровольца из Великобритании Дэниела Берка. Его считали пропавшим без вести.

Бывший десантник Дэниел Берк из Южного Манчестера был объявлен пропавшим без вести 16 августа. Об исчезновении сообщила его семья, которая не знала, где он, и считала, что он приехал в Украину.