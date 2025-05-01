Самая старая женщина мира скончалась в возрасте 116 лет в Бразилии
Категория
Мир
Дата публикации

Самая старая женщина мира скончалась в возрасте 116 лет в Бразилии

Инна Канабарро Лукас
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Источник:  AFP

Самый старый человек и самая старая женщина в мире, бразильская монахиня Инна Канабарро Лукас, умерла в возрасте 116 лет.

Главные тезисы

  • Инна Канабарро Лукас, самая старая женщина в мире, скончалась в возрасте 116 лет в Бразилии.
  • После смерти Инны Канабарро Лукас титул старейшего человека в мире перешел к Этель Катерхэм из Англии.
  • Инна стала монахиней в 26 лет и жила долгую жизнь, приписывая свое долголетие воле бога.

Умерла самая старая женщина в мире Инна Канабарро Лукас

Конгрегация бразильских сестер терезианок в Порту-Алегри объявила о смерти Канабарро 30 апреля поблагодарив «за преданность и посвящение», которые она проявляла в жизни.

Канабарро стала самым старым человеком в мире после смерти в январе японки Томико Итоока, которой также было 116 лет.

Теперь, согласно данным Геронтологической исследовательской группы США (GRG) и базы данных LongeviQuest, титул старейшего человека переходит к Этель Катерхэм, жительнице графства Суррей, Англии, которой исполнилось 115 лет.

Инна Канабарро Лукас

Хотя Канабарро утверждала, что родилась 27 мая 1908 года, "ее задокументирована дата рождения согласно документам — 8 июня 1908 года", сказал директор GRG Роберт Янг.

Она стала монахиней в 1934 году в возрасте 26 лет между Первой и Второй мировыми войнами.

Свое долголетие Канабарро объясняла волей бога.

На свой 110-й день рождения она получила благословение от Папы Франциска, который сам умер в прошлый понедельник в возрасте 88 лет.

LongeviQuest сообщает, что Канабарро была 15-м старейшим задокументированным человеком в истории и второй старейшей монахиней после француженки Люсиль Рандон, дожившей до 118 лет и умершей в 2023 году.

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