Самая старая женщина мира скончалась в возрасте 116 лет в Бразилии

Самый старый человек и самая старая женщина в мире, бразильская монахиня Инна Канабарро Лукас, умерла в возрасте 116 лет.

Умерла самая старая женщина в мире Инна Канабарро Лукас

Конгрегация бразильских сестер терезианок в Порту-Алегри объявила о смерти Канабарро 30 апреля поблагодарив «за преданность и посвящение», которые она проявляла в жизни.

Канабарро стала самым старым человеком в мире после смерти в январе японки Томико Итоока, которой также было 116 лет.

Теперь, согласно данным Геронтологической исследовательской группы США (GRG) и базы данных LongeviQuest, титул старейшего человека переходит к Этель Катерхэм, жительнице графства Суррей, Англии, которой исполнилось 115 лет.

Инна Канабарро Лукас

Хотя Канабарро утверждала, что родилась 27 мая 1908 года, "ее задокументирована дата рождения согласно документам — 8 июня 1908 года", сказал директор GRG Роберт Янг. Поделиться

Она стала монахиней в 1934 году в возрасте 26 лет между Первой и Второй мировыми войнами.

Свое долголетие Канабарро объясняла волей бога.

На свой 110-й день рождения она получила благословение от Папы Франциска, который сам умер в прошлый понедельник в возрасте 88 лет.