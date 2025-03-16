Ученые раскрыли секрет долголетия 117-летней американки — видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые раскрыли секрет долголетия 117-летней американки — видео

Гены играют ключевую роль в долголетии
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Источник:  The Guardian

В результате нового научного исследования стало известно, что умершая в 117 лет американка Мария Браньяс Морера дожила до такого возраста именно благодаря своим генам.

Главные тезисы

  • Средиземноморская диета и здоровый образ жизни помогли Марии Браньяс Морер максимально сохранить свою уникальную генетику.
  • Даже в возрасте 117 лет американка сохраняла ясный ум, лишь чуть-чуть страдала от боли в суставах и потери слуха.

Гены играют ключевую роль в долголетии

Что важно понимать, именно Мария Браньяс Морера была самым старшим человеком в мире. Она ушла из жизни в августе прошлого года.

По словам журналистов, всю свою жизнь легендарная американка объясняла свое долголетие "удачей и хорошими генами". Ученые пришли к выводу, что женщина действительно не лгала.

Ученые Барселонского университета подробно проанализировали ее микробиом и ДНК еще до смерти и обнаружили, что именно гены позволяли ее клеткам вести себя так, будто они были на 17 лет моложе.

Более того, стало известно, ее микробиота — речь идет о бактериях в кишечнике — напоминали микробиоту младенца.

По словам ученых, американка до последних дней сохраняла ясный разум. Все, что ее беспокоило, — это только боли в суставах и потеря слуха.

Браньяс придерживалась здорового образа жизни, а именно соблюдала средиземноморскую диету, и это помогло ей максимально использовать свою уникальную генетику.

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