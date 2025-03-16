Науковці розкрили секрет довголіття 117-річної американки — відео
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці розкрили секрет довголіття 117-річної американки — відео

Марія Браньяс Морера
Джерело:  The Guardian

У результаті нового наукового дослідження стало відомо, що американка Марія Браньяс Морера, яка померла у 117 років, дожила до такого віку саме завдяки своїм генам.

Головні тези:

  • Середземноморська дієта та здоровий спосіб життя допомогли Марії Браньяс Морера максимально зберегти свою унікальну генетику.
  • Навіть у віці 117 років американка зберігала ясний розум, лише трохи страждала від болю у суглобах та втрати слуху.

Гени відіграють ключову роль у довголітті

Що важливо розуміти, саме Марія Браньяс Морера була найстаршою людиною у світі. Вона пішла з життя у серпні минулого року.

За словами журналістів, усе своє життя легендарна американка пояснювала своє довголіття "вдачею та хорошими генами". Вчені дійшли висновку, що жінка дійсно не брехала.

Науковці Барселонського університету детально проаналізували її мікробіом та ДНК ще до смерті і виявили, що саме гени дозволяли її клітинам поводитися так, ніби вони були на 17 років молодші.

Ба більше, стало відомо, її мікробіота — йдеться про бактерії в кишечнику — нагадували мікробіоту немовляти.

За словами вчених, американка до останніх днів зберігала ясний розум. Усе, що її турбувало, — це лише болі в суглобах і втрата слуху.

Браньяс дотримувалася здорового способу життя, а саме середземноморської дієти, і це допомогло їй максимально використати свою унікальну генетику.

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