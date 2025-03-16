Науковці розкрили секрет довголіття 117-річної американки — відео

У результаті нового наукового дослідження стало відомо, що американка Марія Браньяс Морера, яка померла у 117 років, дожила до такого віку саме завдяки своїм генам.

Гени відіграють ключову роль у довголітті

Що важливо розуміти, саме Марія Браньяс Морера була найстаршою людиною у світі. Вона пішла з життя у серпні минулого року.

За словами журналістів, усе своє життя легендарна американка пояснювала своє довголіття "вдачею та хорошими генами". Вчені дійшли висновку, що жінка дійсно не брехала.

Науковці Барселонського університету детально проаналізували її мікробіом та ДНК ще до смерті і виявили, що саме гени дозволяли її клітинам поводитися так, ніби вони були на 17 років молодші.

Ба більше, стало відомо, її мікробіота — йдеться про бактерії в кишечнику — нагадували мікробіоту немовляти.

За словами вчених, американка до останніх днів зберігала ясний розум. Усе, що її турбувало, — це лише болі в суглобах і втрата слуху.