125-летний перуанец поделился секретом своего долголетия
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

125-летний перуанец поделился секретом своего долголетия

Секреты долголетия 125-летнего перуанца
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Источник:  The New York Post

Фермер из Перу Марселино Абад Толентино недавно отпраздновал свое 125-летие — сейчас именно он самый старший человек в своей стране. Журналисты решили поинтересоваться у долгожителя, в чем заключается его главный секрет.

Главные тезисы

  • Фермерство и собственное хозяйство поспособствовали здоровью и продолжительной жизни Марселино.
  • Рацион долгожителя включает в себя овощи, фрукты, баранину и лекарственные травы.

Секреты долголетия 125-летнего перуанца

Марселино Абад Толентино впервые увидел мир в далеком 1900 году — он родился в крохотном селе Чагья.

В семь лет мальчик пережил ужасную трагедию: оба его родителя погибли, пытаясь переплыть реку.

Именно поэтому Марселино вынужден был обеспечивать себя самостоятельно, поэтому пошел работать.

У него не было возможности учиться в школе, поэтому он работал в поле, занимался сельским хозяйством и выращивал домашний скот.

Так провел всю жизнь, не обзавелся ни женой, ни детьми. Всю жизнь мужчина был самостоятельным, но сейчас проживает в доме престарелых, поскольку уже не может заботиться о себе как следует. Долгожитель, преступивший 125-летний рубеж, рассказывает, в чем секрет жизни до 100 лет.

Как считает фермер, прежде всего следует обратить внимание на рацион.

Толентино рассказал журналистам, что всегда питался овощами из собственного огорода, а также фруктами и бараниной.

Были также случаи, когда он добавлял в блюда лекарственные травы, которые сам собирал в лесу, а работая в поле, жевал листья коки.

Что интересно, на завтрак он всегда ест авокадо, ведь обожает его.

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