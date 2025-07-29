125-летний перуанец поделился секретом своего долголетия

Фермер из Перу Марселино Абад Толентино недавно отпраздновал свое 125-летие — сейчас именно он самый старший человек в своей стране. Журналисты решили поинтересоваться у долгожителя, в чем заключается его главный секрет.
Главные тезисы
- Фермерство и собственное хозяйство поспособствовали здоровью и продолжительной жизни Марселино.
- Рацион долгожителя включает в себя овощи, фрукты, баранину и лекарственные травы.
Секреты долголетия 125-летнего перуанца
Марселино Абад Толентино впервые увидел мир в далеком 1900 году — он родился в крохотном селе Чагья.
В семь лет мальчик пережил ужасную трагедию: оба его родителя погибли, пытаясь переплыть реку.
Именно поэтому Марселино вынужден был обеспечивать себя самостоятельно, поэтому пошел работать.
У него не было возможности учиться в школе, поэтому он работал в поле, занимался сельским хозяйством и выращивал домашний скот.
Как считает фермер, прежде всего следует обратить внимание на рацион.
Толентино рассказал журналистам, что всегда питался овощами из собственного огорода, а также фруктами и бараниной.
Были также случаи, когда он добавлял в блюда лекарственные травы, которые сам собирал в лесу, а работая в поле, жевал листья коки.
Что интересно, на завтрак он всегда ест авокадо, ведь обожает его.
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