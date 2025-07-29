125-річний перуанець поділився секретом свого довголіття
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

125-річний перуанець поділився секретом свого довголіття

Секрети довголіття 125-річного перуанця
Джерело:  The New York Post

Фермер із Перу Марселіно Абад Толентіно нещодавно відсвяткував своє 125-ти річчя — наразі саме він є найстаршою людиною у своїй країні. Журналісти вирішили поцікавитися у довгожителя, у чому полягає його головний секрет.

Головні тези:

  • Фермерство та власне господарство посприяли здоров'ю та тривалому життю Марселіно.
  • Раціон довгожителя включає в себе овочі, фрукти, баранину та лікарські трави.

Секрети довголіття 125-річного перуанця

Марселіно Абад Толентіно вперше побачив світ у далекому 1900-го року — він народився у крихітному селі Чагья.

У сім років хлопчик пережив жахливу трагедію: обоє його батьків загинули, намагаючись переплисти річку.

Саме тому Марселіно був вимушений забезпечувати себе самостійно, тому пішов працювати.

У нього не було жодної можливості вчитися у школі, тому він працював у полі, займався сільським господарством і вирощував домашню худобу.

Так провів усе життя, не обзавівся ні дружиною, ні дітьми. Усе життя чоловік був самостійним, але зараз проживає в будинку для літніх людей, оскільки вже не може піклуватися про себе як слід. Довгожитель, який переступив 125-ти річний рубіж, розповідає, у чому секрет життя до 100 років.

Як вважає фермер, насамперед варто звернути увагу на раціон.

Толентіно розповів журналістам, що завжди харчувався овочами з власного городу, а також фруктами і бараниною.

Були також випадки, коли він додавав до страв лікарські трави, які сам збирав у лісі, а працюючи в полі, жував листя коки.

Що цікаво, наразі на сніданок він їсть авокадо, адже обожнює його.

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