125-річний перуанець поділився секретом свого довголіття

Фермер із Перу Марселіно Абад Толентіно нещодавно відсвяткував своє 125-ти річчя — наразі саме він є найстаршою людиною у своїй країні. Журналісти вирішили поцікавитися у довгожителя, у чому полягає його головний секрет.
Головні тези:
- Фермерство та власне господарство посприяли здоров'ю та тривалому життю Марселіно.
- Раціон довгожителя включає в себе овочі, фрукти, баранину та лікарські трави.
Секрети довголіття 125-річного перуанця
Марселіно Абад Толентіно вперше побачив світ у далекому 1900-го року — він народився у крихітному селі Чагья.
У сім років хлопчик пережив жахливу трагедію: обоє його батьків загинули, намагаючись переплисти річку.
Саме тому Марселіно був вимушений забезпечувати себе самостійно, тому пішов працювати.
У нього не було жодної можливості вчитися у школі, тому він працював у полі, займався сільським господарством і вирощував домашню худобу.
Як вважає фермер, насамперед варто звернути увагу на раціон.
Толентіно розповів журналістам, що завжди харчувався овочами з власного городу, а також фруктами і бараниною.
Були також випадки, коли він додавав до страв лікарські трави, які сам збирав у лісі, а працюючи в полі, жував листя коки.
Що цікаво, наразі на сніданок він їсть авокадо, адже обожнює його.
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