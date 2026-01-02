Ученые раскрыли феномен долголетия 117-летней испанки Марии Браньяс

Ученые обнаружили редкие генетические и биологические особенности, которые могут объяснить феноменальное долголетие испанки Марии Браньяс, прожившей 117 лет, сохраняя удивительно хорошее здоровье.

Ученые исследовали феномен долгожительницы Марии Браньяс

Новое генетическое исследование, опубликованное в Cell Reports Medicine, провели ученые из Института исследований лейкемии имени Жозепа Каррераса в Барселоне.

Они сделали полный анализ крови, слюны, кала и мочи женщины и выяснили, что многие клеточные маркеры ее организма выглядели на десятки лет "младше", чем реальный возраст. Исследователи считают, что этот случай может открыть важные пути здорового старения. Поделиться

Отмечается, что Браньяс имела более низкий уровень воспаления, лучшие сердечно-сосудистое здоровье и иммунную систему, чем те, кто на несколько десятилетий моложе ее. Ее кишечный микробиом также демонстрировал высокую стойкость. Результаты свидетельствуют о редком геномном профиле, который защищал женщину от возрастной деградации.

Чрезвычайно длительная жизнь человека, примером которой являются супердолгожители, является парадоксом в понимании старения: несмотря на преклонный возраст, они сохраняют относительно хорошее здоровье, — пишут исследователи под руководством эпигенетиков Элоя Сантоса-Пухоля и Алекса Ногери-Кастельса.

Они предположили, что сочетание ДНК Браньяс со средиземноморской диетой, богатой йогуртом, а также физически и социально активным образом жизни могло создать идеальные условия для исключительного долголетия.

Особенно интересным в случае Браньяса является то, что "молодость" ее генома не соответствовала хронологическому возрасту. Хотя ее теломеры — защитные конечности хромосом, связанные со старением, были заметно короткими, что обычно считается тревожным сигналом, у нее никогда не развивался рак. Исследователи предполагают, что в этом случае более короткие теломеры могли ограничивать чрезмерный рост клеток, выполняя функцию защиты от онкологии.

На самом деле, пишет издание, парадокс ее здоровья может перевернуть традиционные представления о биомаркерах старения. Большинство моделей старения указывают, что короткие теломеры означают более короткую жизнь, однако ситуация с Браньясом опровергает этот подход. Вероятно, клеточное старение у нее происходило другим, более контролируемым путём. Ученые надеются, что это неожиданное открытие может изменить подходы к разработке будущих терапий против старения и профилактики заболеваний.

Картина, которая вырисовывается из нашего исследования, хотя и базируется только на одном исключительном случае, показывает, что чрезвычайно почтенный возраст и плохое состояние здоровья неразрывно связаны. Поделиться

Команда исследователей подчеркнула, что для подтверждения выводов нужны более широкие исследования, однако случай Браньяс является убедительной отправной точкой.

Супердолгожители, такие как Браньяс, составляют чрезвычайно малую долю населения: только 1 из 10 человек, доживающих до 100 лет, достигает 110. Хотя образ жизни безусловно сыграл свою роль, исследование подчеркнуло, что именно генетическая архитектура, вероятно, является главным фактором отличий. Более масштабные исследования также выявляют общие черты среди долгожителей, в частности высший уровень "хорошего" холестерина, лучший контроль воспаления и уникальный состав кишечной микрофлоры.

Ее способность оставаться ментально, физически и социально активной в последние годы жизни формирует образ старения как устойчивого, а не деградационного процесса. И хотя это исследование сосредоточено на одном человеке, его последствия значительны. Авторы предлагают использовать подобные данные для поиска биомаркеров здорового старения и разработки персонализированных терапий долголетия.