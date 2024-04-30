110 років Дніпровському художньому музею — святкуємо світловою інсталяцією від Kabluka Light & Digital Sculptures

Студія світлового дизайну Kabluka Light & Digital Sculptures підсвітила фасад художнього музею у Дніпрі інсталяцією «Душа». Мета артпроєкту — звернути увагу дніпрян та гостей міста на колекції, які там представлені та відсвяткувати 110-річний ювілей.

Kabluka Light & Digital Sculptures вразила дніпрян новою інсталяцією

Художній музей у Дніпрі — один із найстаріших в Україні.

У його колекції близько 10 тисяч творів живопису, графіки, скульптури й декоративно-прикладних предметів локальних й іноземних митців XVI—XXI століття.

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Представлені роботи охоплюють значну частину українського мистецтва: сакральне малярство козацького бароко, твори Тараса Шевченка, модерністські та авангардистські пошуки Олександра Мурашко, Зінаїди Серебрякової, Олександри Екстер, творчість Миколи Малишка, Ніни Денисової, Володимира та Людмили Лободи в період радянських утисків, а також місцева андеграундна спадщина товариства «Степ» і гурту художників «Огрінського кола».

Фото: відриті джерела

Особливо цінною є колекція творів петриківського розпису, внесеного до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

На чолі з Миколою Каблукою, засновником та артдиректором компаній Expolight та Kabluka Light & Digital Sculptures, студія на меценатських умовах встановлює інсталяцію «Душа» на фасаді музею, щоб привернути увагу аудиторії до його надбань.

Фото: відриті джерела

Команда розробила кастомні скляні фільтри зі спеціальним каустичним лазером з рухомими механізмами.

Інсталяція працює завдяки спеціальному програмному забезпеченню, яке шляхом руху світла створює неповторні комбінації заломлень, подібні до тих, що ми бачимо в природі: заломлення світла у воді, відбиття, веселка.

Фото: відриті джерела

Візуальне рішення проєкту поєднує в собі внутрішнє світло української душі та різноманіття мистецьких творів представлених в музеї.

Інсталяція «Душа» є відображенням світла душі українського народу, його творчості, неповторності. Інсталяція є живою та постійно різною — світлові ефекти, розливаючись по фасаду, нагадують нематеріальні фарби, що «шукають форму», розливаються по полотну фасаду, подібно до фантазії, образу думок митця. Це алюзія до всього мистецтва, яке зберігають в собі більше ніж сторічні стіни, — розкриває задум світловий митець Микола Каблука. Поширити

Микола Каблука (Фото: відриті джерела)

Вже від 29 квітня, і до 26 травня дніпряни та гості міста зможуть побачити «Душу» на фасаді художнього музею.

Насолоджуватися інсталяцією можна щовечора з 20:00 на фасаді ДХМ за адресою вул. Шевченка, 21.

Що відомо про Expolight та Kabluka Light & Digital Sculptures

Expolight та Kabluka Light & Digital Sculptures — студії світлового дизайну, відомі такими проєктами, як Dnipro Light Flowers — постіндустріальна світлова інсталяція в Дніпрі; освітлення бульварів Короленка та Яворницького, Успенської площі.

Команда компаній «засвітила» сотні видатних проєктів в Україні та у США, ОАЕ, Великій Британії, Австрії та отримала десятки нагород у всесвітніх конкурсах світлового дизайну.

Цієї осені інсталяція «Душа» братиме участь у Zurich Desigh Week для презентації України у Швейцарії.